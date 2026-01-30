Ηράκλειο: 19χρονος συνελήφθη για κλοπή

Συνελήφθη χθες (29.01.2026) το μεσημέρι στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 19χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Όπως ανακοινώθηεκ από την ΕΛ.ΑΣ. «ο 19χρονος αφαίρεσε από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τσαντάκι εργαζόμενου οδηγού, το οποίο περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα ο 19χρονος και στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Επιπλέον βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο η προέλευση του οποίου διερευνάται.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»