Ιράκ: Επίθεση με drones σε συνοικία της Βαγδάτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επίθεση με drones είχε στόχο τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράκ σε συνοικία της Βαγδάτης, δήλωσε Ιρακινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας.

Περίπου στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) «ένα drone στοχοθέτησε το αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη συνοικία Μάνσουρ», επεσήμανε ο στρατηγός Σάαντ Μάαν, εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίτερα Ιρακινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είχε δηλώσει στο AFP ότι η επίθεση – που σημειώθηκε εν μέσω εορτασμών για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ για το τέλος του Ραμαζανού – είχε στόχο «το κτίριο τηλεπικοινωνιών» τη ιρακινής υπηρεσίας Πληροφοριών που συνεργάζεται με Αμερικανούς συμβούλους στο Ιράκ στη μάχη κατά των τζιχαντιστών.

Δεύτερο drone, που μαγνητοσκοπούσε την επιχείρηση, έπεσε στους χώρους αθλητικού κέντρου όπου συχνάζουν πλούσιοι Ιρακινοί και διπλωμάτες, πρόσθεσε.

Το Ιράκ έχει συρθεί στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, μια σύρραξη που επιθυμούσε να αποφύγει με κάθε κόστος.

Ιρακινές φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες αναλαμβάνουν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα γίνονται στόχος πληγμάτων του Ισραήλ ή των ΗΠΑ.

Αργά χθες Παρασκευή το βράδυ ένας μαχητής της Χασντ αλ Σάμπι σκοτώθηκε. Αυτός ο συνασπισμός παραστρατιωτικών, στον οποίο συμμετέχουν και φιλοϊρανικές ομάδες, απέδωσε την ευθύνη για τον θάνατο αυτό «σε σιωνοαμερικανικό πλήγμα».

Ο βομβαρδισμός αυτός έπληξε τη στρατιωτική αεροπορική βάση Χλέουα, στην επαρχία Τουζ Χορμάτου, νότια του Κιρκούκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χασντ, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στις τακτικές δυνάμεις του Ιράκ.

Το Πεντάγωνο παραδέχθηκε την Πέμπτη για πρώτη φορά ότι χρησιμοποιεί ελικόπτερα για να πλήττει ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ.

Παράλληλα τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο τουλάχιστον τρεις επιθέσεις με drones είχε στόχο ένα διπλωματικό και ένα επιμελητειακό κέντρο των ΗΠΑ όπου φιλοξενούνται στρατιωτικοί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο ένας από τους δύο έκανε λόγο για πυρκαγιά κοντά σε αυτή τη βάση μετά την τρίτη επίθεση.

Ένας αξιωματικός νεκρός στο πλήγμα με drones εναντίον του αρχηγείου της υπηρεσίας Πληροφοριών στη Βαγδάτη

Ένας αξιωματικός του ιρακινού στρατού σκοτώθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα “εκτός νόμου ομάδες” εναντίον του αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο κέντρο της Βαγδάτης, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

“Ένας αξιωματικός έπεσε μάρτυρας”, ανέφερε η υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράκ σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας “μια τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία εκτός νόμου”.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας και πηγή από την ιρακινή πολιτική προστασία δήλωσαν ότι ένας δεύτερος αξιωματικός τραυματίστηκε από την επίθεση αυτή.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

