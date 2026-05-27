ΗΠΑ: Βιομηχανικό δυστύχημα με νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

Εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενημέρωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, δεξαμενή που περιείχε «λευκό υγρό» παρουσίασε διαρροή σε εγκατάσταση της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου Nippon Paper, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της επιχείρησης και του πυροσβεστικού σώματος της πόλης Λόνγκβιου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Αναφέρεται σε «θανάτους» και «σοβαρούς τραυματισμούς» εξαιτίας του δυστυχήματος, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.

Το κείμενο καθησυχάζει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τη φύση της ουσίας που διέρρευσε.

Η βιομηχανία κατασκευάζει χαρτονένιες συσκευασίες για υγρά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Σκοτ Γκόλντσταϊν, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους πυροσβέστης, υπέστησαν «ευρύ φάσμα» τραυματισμών–από ελαφρείς ως κρίσιμους.

Κατά τον κ. Γκόλντσταϊν, η δεξαμενή από όπου διέρρευσε το υγρό είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και ήταν γεμάτη κατά περίπου το 60%.

«Με λυπεί βαθιά το ότι υπήρξαν θάνατοι», ανέφερε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, ο δημοκρατικός Μπομπ Φέργκιουσον, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και προσθέτοντας πως «σκέφτεται» τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

