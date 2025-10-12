ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Καρολίνα στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St Helena στην κομητεία Μπόφορτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

«Κατά την άφιξή τους στον τόπο του επεισοδίου, οι αστυνομικοί συνάντησαν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ.

«Αποκαλύφθηκε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον τόπο του επεισοδίου όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Πολλοί από τους τραυματίες και τους μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτήρια για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερα άτομα βρήκαν το θάνατο στο σημείο του ατυχήματος και ότι τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερα εκ των οποίων σοβαρά.

Όσοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει ανακοινωθεί.

Η ταυτότητα των θυμάτων δεν θα γνωστοποιηθεί μέχρι να ενημερωθούν οι οικογένειες των θυμάτων.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό», δήλωσε το Γραφείο του Σερίφη.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους».

Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι έχει ταυτοποιηθεί ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση.