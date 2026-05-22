ΗΠΑ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για συμφωνία με Ιράν

Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την Πέμπτη συγκρατημένη αισιοδοξία και προσδοκία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη πακιστανού μεσολαβητή.

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στην Τεχεράνη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή). Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα», είπε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει σε σύνοδο του NATO.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο αναφέρθηκε χθες σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλαγε για κατάσταση «στο όριο» μεταξύ της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA και άλλα ΜΜΕ, ο πανίσχυρος αρχηγός του πακιστανικού γενικού επιτελείου, ο Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην ιρανική πρωτεύουσα για να «συνεχίσει τις συνομιλίες με ιρανούς αξιωματούχους».

Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επίσημα το ταξίδι ως αυτό το στάδιο.

Το Ισλαμαμπάντ πολλαπλασιάζει τελευταία τις μεσολαβητικές προσπάθειές του. Ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι ταξίδεψε δυο φορές στην Τεχεράνη σε μερικές ημέρες, για να επιδώσει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση, που η ιρανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι μελετά.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ωστόσο επιμένει και διατρανώνει τις αξιώσεις της, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Ενώ επαναλαμβάνει πως δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» σε οποιοδήποτε «εκφοβισμό».

Οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν–απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, «θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής».

«Κόκκινη ζώνη»

Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν, με τα δυο μέρη να επιμένουν στις θέσεις τους και να ανταλλάσσουν απειλές.

Η μόνη συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο πλευρών, την 11η Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ, ήταν άκαρπη.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ εισέβαλε στη χώρα, κατέλαβε τομέα της και συνεχίζει τα πλήγματά του παρότι έχει κηρυχθεί, θεωρητικά, κατάπαυση του πυρός και εκεί.

Εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε πλήγμα εναντίον νοσοκομείου στην Τεμπνίν, στο νότιο τμήμα της επικράτειας, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, η σύναψη συμφωνίας θα επέτρεπε να εξοικονομηθούν «πολύς χρόνος, ενέργεια και ζωές», και θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ψάχνει τρόπο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αντιδημοφιλής στη χώρα του, που προκαλεί ολοένα εντονότερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, πάνω απ’ όλα εξαιτίας του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο.

Η αγορά του μαύρου χρυσού διατρέχει κίνδυνο να εισέλθει σε «κόκκινη ζώνη», με έλλειψη προσφοράς, «τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο» αν δεν υπάρξει διαρκής επίλυση της σύγκρουσης, φοβάται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Διόδια

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε «διένεξη» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πιστό σύμμαχό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για τεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την Τρίτη.

Το Ισραήλ επιδιώκει την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους, ενώ «για τις ΗΠΑ, η προτεραιότητα είναι πάντα να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων» από την Τεχεράνη «ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται τη σύναψη συμφωνίας με το νυν καθεστώς», κρίνει ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών εθνικής ασφαλείας του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO για την άρνησή τους να «κάνουν οτιδήποτε» για να υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν, κάτι που έχει «ενοχλήσει πολύ» την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο Ορμούζ, το Ιράν επισημοποίησε στην αρχή της εβδομάδας την ίδρυση οργανισμού επιφορτισμένου με την επίβλεψη της θαλάσσιας αρτηρίας αυτής στρατηγικής σημασίας και a priori την είσπραξη διοδίων.

Η «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (ΑΣΠΚ) εξάλλου διεκδίκησε χθες Πέμπτη ζώνη ελέγχου που φθάνει μέχρι τα ύδατα νότια από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ, που βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής του Αμπού Ντάμπι για να παρακάμψει τον αποκλεισμό του στενού.

«Το (σ.σ. ιρανικό) καθεστώς αποπειράται να επιβάλλει νέα πραγματικότητα», υποστήριξε αντιδρώντας μέσω X σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο Ανουάρ Γκάργκας, χαρακτηρίζοντας «χίμαιρες», ή αλλιώς «ονειροφαντασίες», το ιρανικό εγχείρημα «ελέγχου του στενού».

Παράλληλα, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν νέο πακέτο βοήθειας, κοστολογημένο στα 350 εκατομμύρια ευρώ και πλέον, προορισμένο για διάφορες εταιρείες τους.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της ένοπλης σύρραξης πλήττει επίσης την ευρωζώνη· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στις 21 χώρες που μοιράζονται το ενιαίο νόμισμα.