ΗΠΑ: Στους 38 οι νεκροί από το κύμα ψύχους

Μεγάλο μέρος των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπο με ακραίο ψύχος μετά το πέρασμα μιας εκτεταμένης χειμερινής καταιγίδας που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια Αμερικανούς και προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νέο κύμα ψύχους αναμένεται στη χώρα το Σαββατοκύριακο το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές θερμοκρασίες ρεκόρ και νέα μεγάλη καταιγίδα, την ώρα που οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από το πρώτο κύμα.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε δυστυχήματα ή από υποθερμία, σύμφωνα με τον απολογισμό που κατήρτισε το AFP με βάση πληροφορίες από τοπικά μέσα και τις αρχές.

Τρία παιδιά ηλικίας έξι με εννέα ετών έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα όταν έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στο Τέξας.

Χθες, Τρίτη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους και οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου τους.

Στο Μέιν σκοτώθηκαν οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στη διάρκεια της χιονοθύελλας.

Στις νότιες ΗΠΑ καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα. Χθες το βράδυ σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com.

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον, ως τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη, έχουν σχεδόν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ περισσότερες από 22.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Μόνο την Κυριακή ακυρώθηκαν πάνω από 9.000 πτήσεις, περισσότερες από όσες έχουν ακυρωθεί στη διάρκεια μίας ημέρας από την έναρξη της πανδημίας covid.