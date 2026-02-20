menu
16.4 C
Chania
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

ΗΠΑ προς Ευρωπαίους για τα εξοπλιστικά: Αγοράστε «made in USA», αλλιώς αντίποινα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με αντίποινα ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που η Ε.Ε. ευνοήσει Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι Αμερικανών, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεξοπλισμού της ηπείρου.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, το αμερικανικό Πεντάγωνο εξέφρασε την αντίθεσή του σε τυχόν ευρωπαϊκή πρωτοβουλία περιορισμού της πρόσβασης των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει ανάλογες αντιδράσεις από πλευράς Ουάσιγκτον, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Οι επισημάνσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνονται σε υπόμνημα που κατατέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Κομισιόν, η οποία ζήτησε σχόλια από κυβερνήσεις και βιομηχανία σχετικά με τους κανόνες προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε αλλαγές στην Οδηγία που θα περιόριζαν τη δυνατότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει σε εθνικές αμυντικές προμήθειες κρατών-μελών της Ε.Ε.», αναφέρει η αμερικανική πλευρά ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αμυντικές προμήθειες.

«Προστατευτικές πολιτικές που εκτοπίζουν αμερικανικές εταιρείες από την αγορά –την ώρα που οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να απολαμβάνουν ευρεία πρόσβαση στην αμερικανική αγορά– συνιστούν λανθασμένη κατεύθυνση», προστίθεται, σε μια ευθεία προειδοποίηση από τους Αμερικανούς προς τους Ευρωπαίους.

Παράδοξο

Η θέση της Ουάσιγκτον αναδεικνύει ένα παράδοξο, σημειώνει το Politico: αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το κύριο βάρος της άμυνας της ηπείρου, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν αυτό να γίνει σε βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του Pοlitico, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου επέκρινε, σε σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών τον Δεκέμβριο, τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO επειδή δίνουν προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία έναντι των αμερικανικών προμηθευτών.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει το ευρωπαϊκό μερίδιο στα συμβόλαια προμηθειών της Ενωσης. Εδώ και δεκαετίες, η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, από τα μαχητικά F-35 Lightning II έως τα πυραυλικά συστήματα M142 HIMARS και τα αντιαεροπορικά MIM-104 Patriot. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων οπλικών συστημάτων της Ε.Ε. προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η έντονη αυτή αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να περιπλέξει την πρόοδο της πρωτοβουλίας «Buy European» της Κομισιόν και να δοκιμάσει το όριο της ευρωπαϊκής βούλησης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απειλές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την αναθεώρηση της Οδηγίας του 2009 για τις αμυντικές προμήθειες το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παραμένει ασαφές αν το αναθεωρημένο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικές ρήτρες υπέρ των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Ηδη, η Ε.Ε. ευνοεί ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω προγραμμάτων όπως το SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, καθώς και μέσω αγορών οπλικών συστημάτων που μπορεί να πραγματοποιήσει η Ουκρανία χρησιμοποιώντας το πρόσφατα συμφωνηθέν δάνειο των 90 δισ. ευρώ. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικό εξοπλισμό μόνο εφόσον τουλάχιστον το 65% της αξίας του προέρχεται από την Ευρώπη.

Το Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι η ενσωμάτωση ισχυρής ρήτρας «Buy European» στη μελλοντική νομοθεσία θα οδηγήσει σε αντίποινα. Οπως αναφέρει, σε περίπτωση εφαρμογής τέτοιων μέτρων στις εθνικές νομοθεσίες για τις προμήθειες, οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τις γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τους νόμους «Buy American» που ισχύουν βάσει των Συμφωνιών Αμοιβαίων Αμυντικών Προμηθειών.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περιορισμό της πρόσβασης ευρωπαϊκών εταιρειών στην αμερικανική αγορά. Περίπου 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, που επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διεκδικούν συμβόλαια του Πενταγώνου.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι ρήτρα «Buy European» θα περιόριζε την ευελιξία των κρατών-μελών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ε.Ε. που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι, με την οποία η Κομισιόν δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις διατύπωσε και το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, το οποίο –σε ηπιότερο τόνο– προειδοποίησε επίσης κατά της υιοθέτησης ρήτρας ευρωπαϊκής προτίμησης.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum