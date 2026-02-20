ΗΠΑ προς Ευρωπαίους για τα εξοπλιστικά: Αγοράστε «made in USA», αλλιώς αντίποινα

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με αντίποινα ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που η Ε.Ε. ευνοήσει Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι Αμερικανών, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεξοπλισμού της ηπείρου.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Καθημερινή”, το αμερικανικό Πεντάγωνο εξέφρασε την αντίθεσή του σε τυχόν ευρωπαϊκή πρωτοβουλία περιορισμού της πρόσβασης των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει ανάλογες αντιδράσεις από πλευράς Ουάσιγκτον, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Οι επισημάνσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνονται σε υπόμνημα που κατατέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Κομισιόν, η οποία ζήτησε σχόλια από κυβερνήσεις και βιομηχανία σχετικά με τους κανόνες προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε αλλαγές στην Οδηγία που θα περιόριζαν τη δυνατότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει σε εθνικές αμυντικές προμήθειες κρατών-μελών της Ε.Ε.», αναφέρει η αμερικανική πλευρά ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αμυντικές προμήθειες.

«Προστατευτικές πολιτικές που εκτοπίζουν αμερικανικές εταιρείες από την αγορά –την ώρα που οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να απολαμβάνουν ευρεία πρόσβαση στην αμερικανική αγορά– συνιστούν λανθασμένη κατεύθυνση», προστίθεται, σε μια ευθεία προειδοποίηση από τους Αμερικανούς προς τους Ευρωπαίους.

Παράδοξο

Η θέση της Ουάσιγκτον αναδεικνύει ένα παράδοξο, σημειώνει το Politico: αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το κύριο βάρος της άμυνας της ηπείρου, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν αυτό να γίνει σε βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του Pοlitico, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου επέκρινε, σε σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών τον Δεκέμβριο, τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO επειδή δίνουν προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία έναντι των αμερικανικών προμηθευτών.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει το ευρωπαϊκό μερίδιο στα συμβόλαια προμηθειών της Ενωσης. Εδώ και δεκαετίες, η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, από τα μαχητικά F-35 Lightning II έως τα πυραυλικά συστήματα M142 HIMARS και τα αντιαεροπορικά MIM-104 Patriot. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων οπλικών συστημάτων της Ε.Ε. προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η έντονη αυτή αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να περιπλέξει την πρόοδο της πρωτοβουλίας «Buy European» της Κομισιόν και να δοκιμάσει το όριο της ευρωπαϊκής βούλησης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απειλές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την αναθεώρηση της Οδηγίας του 2009 για τις αμυντικές προμήθειες το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παραμένει ασαφές αν το αναθεωρημένο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικές ρήτρες υπέρ των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Ηδη, η Ε.Ε. ευνοεί ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω προγραμμάτων όπως το SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, καθώς και μέσω αγορών οπλικών συστημάτων που μπορεί να πραγματοποιήσει η Ουκρανία χρησιμοποιώντας το πρόσφατα συμφωνηθέν δάνειο των 90 δισ. ευρώ. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικό εξοπλισμό μόνο εφόσον τουλάχιστον το 65% της αξίας του προέρχεται από την Ευρώπη.

Το Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι η ενσωμάτωση ισχυρής ρήτρας «Buy European» στη μελλοντική νομοθεσία θα οδηγήσει σε αντίποινα. Οπως αναφέρει, σε περίπτωση εφαρμογής τέτοιων μέτρων στις εθνικές νομοθεσίες για τις προμήθειες, οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τις γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τους νόμους «Buy American» που ισχύουν βάσει των Συμφωνιών Αμοιβαίων Αμυντικών Προμηθειών.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περιορισμό της πρόσβασης ευρωπαϊκών εταιρειών στην αμερικανική αγορά. Περίπου 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, που επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διεκδικούν συμβόλαια του Πενταγώνου.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι ρήτρα «Buy European» θα περιόριζε την ευελιξία των κρατών-μελών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ε.Ε. που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι, με την οποία η Κομισιόν δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις διατύπωσε και το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, το οποίο –σε ηπιότερο τόνο– προειδοποίησε επίσης κατά της υιοθέτησης ρήτρας ευρωπαϊκής προτίμησης.