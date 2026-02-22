ΗΠΑ: Νεκρός 20χρονος που προσπάθησε να μπει στο θέρετρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ενοπλος, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) των ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (…) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο κατά την διάρκεια του περιστατικού.