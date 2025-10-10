menu
Διεθνή

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής πυρομαχικών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί» άνθρωποι και να αγνοούνται τουλάχιστον 13, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν την πρώτη εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Accurate Energetic Systems που, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικές ύλες σε μια δασώδη έκταση κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ που απέχει 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς αγνοούμενους (…) Έχουμε κάποιους νεκρούς», είπε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς Κρις Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο δήμαρχος της Χίκμαν Κάουντι, Τζιμ Μπέιτς, είπε στο ABC ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 13. Τοπικό κανάλι ανέβασε τον αριθμό αυτό σε 19.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.

 

