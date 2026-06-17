ΗΠΑ-Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία

Αυτό το πρωτόκολλο συμφωνίας αναμένεται να παύσει τη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, βυθίζοντας στο χάος την περιοχή και συνταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία.

Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στόχο τον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ναμπατίγε.

Η επίθεση του Ισραήλ κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ έχει υποβαθμιστεί σε ένταση ύστερα από την ανακοίνωση, τη Δευτέρα, της συμφωνίας, αλλά και πάλι έχει στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Ο λιβανικός στρατός συνέστησε στους κατοίκους των νοτίων περιοχών, που είχαν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους, να περιμένουν λίγο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει απειλήσει με «σφοδρή απάντηση» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει «τις επιθέσεις του».

Επικείμενο διάγγελμα του επικεφαλής της Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Την προηγούμενη, είχε εκφράσει «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς το Ιράν που πίεσε ώστε η συμφωνία αυτή να περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπως διευκρίνισαν η Τεχεράνη, η Ουάσιγγκτον και το Πακιστάν, η χώρα που λειτούργησε ως μεσολαβητής. Το κείμενο ωστόσο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Τα αποθέματα πετρελαίου των χωρών του ΟΟΣΑ στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990

Τα αποθέματα πετρελαίου των χωρών του ΟΟΣΑ έφθασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1990, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΑΕ) στη μηνιαία του έκθεση. Αιτία, οι δυσκολίες στη τροφοδοσία που σχετίζονται με τον αποκλεισμό από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις του Στενού του Ορμούζ από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ιρανικά πετρελαιοφόρα διέσχισαν τη ζώνη του αμερικανικού αποκλεισμού

Τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού τον οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα ιρανικά λιμάνια, ανακοίνωσε η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers. Τα δύο πρώτα μετέφεραν συνολικά 3,8 εκατ. βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού του Ιράν εδώ και δύο μήνες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την προηγουμένη, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός, που είχε επιβληθεί στα μέσα Απριλίου σε απάντηση για τον ιρανικό έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, ήρθη χωρίς επιβεβαίωση σε αυτή τη φάση από την Ουάσινγκτον.

Το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια

Το βαρέλι του Μπρεντ υποχώρησε χθες, Τρίτη, κάτω από τα 80 δολάρια για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, έχοντας επηρεαστεί από την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία

Η τελετή υπογραφής αναμένεται να γίνει την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ, όρος πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης (κεντρικά), όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παρόντες θα είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ δεν έχει αποκλειστεί να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που δεν βρίσκεται μακριά από εκεί, στην όχθη της λίμνης Λεμάν – συμμετέχει στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας.

Οι τρεις αξιωματούχοι έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά το έγγραφο, που είναι «πολύ γενικό» και έχει έκταση περίπου «μιάμισης σελίδας», σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς.

Αναμένεται πλήρες άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει και πάλι πλήρως το Στενό του Ορμούζ μετά την υπογραφή. Μια πολυαναμενόμενη εξέλιξη από τις διεθνείς αγορές καθώς ο αποκλεισμός αυτού του στρατηγικής σημασίας περάσματος παρέλυσε την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου.

Συνεχίζει να υπάρχει αβεβαιότητα για «τέλη υπηρεσιών» που σκοπεύει να επιβάλει το Ιράν στη διέλευση των πλοίων, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να παραμείνει δωρεάν.

60 ημέρες για να απαντηθούν σημαντικά ζητήματα

Μετά την υπογραφή -και κανονικά τη δημοσιοποίηση του πρωτοκόλλου συμφωνίας-τα δύο στρατόπεδα αναμένεται να ξαναβρεθούν απευθείας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες και να ασχοληθούν με τα πιο ευαίσθητα θέματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Θα έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.