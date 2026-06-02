ΗΠΑ: Ένοπλος σκότωσε έξι μέλη της οικογένειάς του και έπειτα αυτοκτόνησε

Ενοπλος σκότωσε χθες έξι μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, στην πόλη Μούσκαταϊν της ανατολικής Αϊόβας των ΗΠΑ, μια πόλη περίπου 24.000 κατοίκων που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μια προκαταρκτική έρευνα συμπέρανε ότι η επίθεση συνδέεται με ενδοοικογενειακή διένεξη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Μούσκαταϊν, παρότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο τι ακριβώς μπορεί να προηγήθηκε της επίθεσης.

Τέσσερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε κατοικία από τους αστυνομικούς που έσπευσαν εκεί έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα.

Παρότι ο ύποπτος δράστης είχε διαφύγει προτού φθάσουν οι αστυνομικοί, ταυτοποιήθηκε γρήγορα ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ από το Μούσκαταϊν και εντοπίστηκε κοντά σε πεζογέφυρα στις όχθες του ποταμού, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομίας Άντονι Κις.

Καθώς οι αστυνομικοί συνομιλούσαν μαζί του εκείνος αυτοκτόνησε, πρόσθεσε η αστυνομία.

Όταν προέκυψαν οι πληροφορίες ότι πιθανόν να υπήρχαν και άλλα θύματα, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα δύο ακόμη ανδρών που πιστεύεται ότι σκότωσε ο ΜακΦάρλαντ–το ένα σε γειτονική κατοικία και το άλλο σε μια επιχείρηση.

Όλα τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν συγγενείς του ενόπλου, σύμφωνα με τον Κις, αλλά δεν ταυτοποιήθηκαν.

Θυγατρικό τηλεοπτικό δίκτυο του ABC μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν παιδιά.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ΜακΦάρλαντ είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, αλλά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.