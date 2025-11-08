menu
21.2 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήWEB T.V.Videos Ειδήσεων
Διεθνή

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν ένας οδηγός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα έπεσε πάνω σε ανθρώπους έξω από ένα μπαρ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ανέφερε η αστυνομία.

Όπως αναμεταδίδει το skai.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο οδηγός, 22χρονος Silas Sampson, οδηγούσε απερίσκεπτα στην I-275 πριν βγει στην έξοδο κοντά στη Doyle Carlton Drive. Το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου στην οδό Hillsborough Avenue κοντά στην 22nd Street.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το μπαρ έγινε σκόπιμα στόχος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τροχονόμοι της Florida Highway Patrol προσπάθησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν μια τεχνική PIT, αλλά ο οδηγός συνέχισε ανατολικά με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα, το όχημα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με μια επιχείρηση, χτυπώντας περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν έξω.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο σημείο. Ένα τέταρτο θύμα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Ένα άτομο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οκτώ άλλα νοσηλεύονται με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Δύο επιπλέον θύματα αρνήθηκαν θεραπεία στο σημείο.

Ο 22χρονος συνελήφθη από την αστυνομία ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum