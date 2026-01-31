Ιουλία Ζαχαράκη – Βαρβάρα Μπαρδακά: «Οι καλλιτέχνες πρέπει να διεκδικούν την ελεύθερη έκφραση»

«Το αν η τέχνη είναι ένα προνοµιακό πεδίο ελεύθερης έκφρασης εξαρτάται από τον καλλιτέχνη. Η τέχνη είναι εκεί και δίνει το πεδίο. Μετά, όµως, έχει να κάνει µε τον καλλιτέχνη. Το πώς αυτός την εξασκεί και αν διεκδικεί αυτό το πεδίο για να εκφραστεί ελεύθερα». Αυτό επισηµαίνουν, µεταξύ άλλων, οι χορεύτριες, Ιουλία Ζαχαράκη και Βαρβάρα Μπαρδακά, µιλώντας στις «διαδροµές» λίγο πριν παρουσιάσουν, το ερχόµενο Σαββατοκύριακο, στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», την παράσταση σύγχρονου χορού «ÀMFI: ένα αντισυµβατικό ντουέτο».

Μια παράσταση που έρχεται να αµφισβητήσει µε χιούµορ και αυτοσαρκασµό τις νόρµες που ακολουθούνται στην τέχνη αλλά και τη ζωή και να µας «ξεβολέψει» προσφέροντας µια άλλη θέαση των πραγµάτων…

Τι παράσταση είναι αυτή που θα παρουσιάσετε;

Β.Μ.: Η παράσταση αυτή ξεκίνησε από τη σκέψη για το πώς µπορούµε να συνυπάρχουµε ως καλλιτέχνες και άνθρωποι. Ξεκίνησε µε µια τέτοια πρόθεση και τελικά κατέληξε να είναι ένα σατυρικό, κωµικό ντουέτο σύγχρονου χορού, µέσα από το οποίο θελήσαµε να σχολιάσουµε κι άλλα πράγµατα που µας απασχολούν ως σύγχρονες χορεύτριες και άτοµα, όπως το ζήτηµα της φιλίας, η ανησυχία µας για το πώς εξελίσσονται τα πράγµατα στο σύγχρονο χορό, το χιούµορ κ.ά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναζητήσαµε παράλληλα κι έναν αντισυµβατικό τρόπο έκφρασης, κόντρα στον σηµερινό καταθλιπτικό – σοβαρό κόσµο του χορού και της τέχνης, το οποίο θελήσαµε σαν ατµόσφαιρα να τον τσιγκλίσουµε και να φέρουµε µια ανατροπή σε αυτό που βλέπουµε κι εµείς κάθε φορά στα έργα.

Αγγίζετε σοβαρά ζητήµατα, όπως ο ατοµικισµός, η σοβαροφάνεια στην τέχνη κ.λπ. µε σαρκασµό αλλά και αυτοσαρκασµό, µιας και οι ίδιες υπηρετείτε τον σύγχρονο χορό. Ο αυτοσαρκασµός είναι και µια δύναµη ελευθερίας;

Ι.Ζ.: Ο αυτοσαρκασµός έκανε πιο εύκολο να σχολιάσουµε κάτι, γιατί τοποθετώντας τον εαυτό µας σε ένα πλαίσιο µπορούσαµε να σχολιάσουµε και το πλαίσιο. Βάζοντας, δηλαδή, µπροστά τους εαυτούς µας βρήκαµε χώρο να σχολιάσουµε ό,τι θέλουµε και όχι να µείνουµε από απόσταση και να το κριτικάρουµε.

Β.Μ.: Χρησιµοποιήσαµε τον αυτοσαρκασµό σαν µια ασπίδα. Να πάρουµε την απόσταση από πράγµατα που σχολιάζουµε, αλλά ταυτόχρονα να µην την πάρουµε κιόλας. Αυτά που σχολιάζουµε στο έργο είναι µεν η γνώµη µας, η απόψή µας, παρόλα αυτά πιστεύουµε ότι δεν αποκλίνουν τόσο πολύ από αυτό που ο µέσος όρος των καλλιτεχνών αντιλαµβάνεται ότι συµβαίνει στον χώρο µας.

Στο σηµείωµα της παράστασης αναφέρεστε και στο θέµα των στερεοτύπων, των κλισέ που ακολουθούν οι παραστάσεις σύγχρονου χορού αλλά και η ζωή µας. Στερεότυπα που ρυθµίζουν την καθηµερινότητά µας, αλλά και συγχρόνως περιορίζουν την εκφραστική ελευθερία. Τι βρίσκεται πέρα από τα στερεότυπα; Ελευθερία ή ανασφάλεια;

Β.Μ.: Μεγάλη κουβέντα. Για παράδειγµα εµείς έχουµε ύψος κάτω 1,60 το οποίο, χωρίς προσωπικά να νιώθω κάποιο κόµπλεξ, θεωρώ ότι έχει σταθεί εµπόδιο στο να µε επιλέξουν ως χορεύτρια. Αντίστοιχα, από συγκεκριµένους χορογράφους έχει επικρατήσει ένα πολύ συγκεκριµένο πρότυπο για την οµορφιά το οποίο ακολουθούν ως κάτι «ιερό» οι υπόλοιποι. Από τη µεριά µας, δεν νοµίζω ότι είχαµε ποτέ κάποια αµφιβολία για το ποιες είµαστε, τι µπορούµε να κάνουµε και για το αν η εικόνα µας είναι πλήρης. Ωστόσο, αυτό που εµείς αντιλαµβανόµαστε ως πληρότητα δεν ανταποκρίνεται στα στερεότυπα και τους κανόνες που βάζουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιος ή ποια θα πάρει µια δουλειά.

Ι.Ζ.: Πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της παράστασης αυτής θελήσαµε να ερευνήσουµε και να αποκωδικοποιήσουµε τα κλισέ ως προς τη δοµή µιας παράστασης σύγχρονου χορού. Ως προς την αφήγηση, την εσωτερική κυµατοµορφή, τη δραµατικότητα κ.λπ. Θελήσαµε να αποκωδικοποιήσουµε τον µηχανισµό τους και αναρωτηθήκαµε αν µας αφορά αυτό ή απλά έχουµε µάθει ότι αυτή είναι η συνταγή που ακολουθείται. Η συνταγή η οποία λειτουργεί για κάποιους, ίσως για όλους, ως κάτι οικείο, στερεοτυπικό, αναγνωρίσιµο. Αυτή τη συζήτηση προσπαθήσαµε µέσω του έργου να ανοίξουµε και ως πολίτες. Γιατί µπορεί να είµαστε χορευτικές παρουσίες αλλά, εν τέλει, τα πρότυπα που λέγαµε πριν µας επηρεάζουν ευρύτερα και κοινωνικά. Τα στερεότυπα υπάρχουν σε κάθε µικρή η µεγαλύτερη κλίµακα.

Απαιτεί αρκετή τόλµη αυτό που κάνετε. Γιατί αν βάλει κανείς την εξίσωση και τον θεατή, που πάει µε συγκεκριµένες προσδοκίες να δει µια παράσταση, οποιοδήποτε «πείραγµα» της δοµής και της µηχανικής µιας παράστασης, ενδεχοµένως να κάνει τον θεατή να αισθανθεί ανασφάλεια.

Β.Μ.: Είναι ένα ζητούµενο για µας πως θα βάλουµε και το κοινό σαν έναν έξτρα παίκτη στο παιχνίδι και παρόλο που δεν υπάρχει µια άµεση διαδραστικότητα, σπάµε τον «τέταρτο τοίχο» και απευθυνόµαστε στο κοινό, χωρίς να ζητάµε µια απάντηση. Από εκεί και πέρα, ανάλογα µε το κοινό, την εκπαίδευσή του, το πόσο ανοιχτό είναι, ανάλογα ίσως και µε τη δική µας διάθεση, το κοινό διαδρά διαφορετικά. Πάντως, όταν οι θεατές αντιληφθούν το χιούµορ, και το αντιλαµβάνονται σχετικά γρήγορα στην παράσταση, συνδέονται µαζί µας και στο τέλος βγαίνουν όλοι χαρούµενοι. Γενικά θεωρώ ότι το κοινό είναι πάρα πολύ ανοιχτό στο να ξεβολευτεί.

Είναι µία από τις «αποστολές» της τέχνης να µας ξεβολεύει και να αµφισβητεί βεβαιότητες. Θεωρείτε ότι η τέχνη είναι όντως ένας προνοµιακός χώρος ελεύθερης έκφρασης;

Ι.Ζ.: Είναι και δεν είναι. Εξαρτάται από τον καλλιτέχνη. Η τέχνη είναι εκεί και δίνει το πεδίο. Μετά, όµως, έχει να κάνει µε τον καλλιτέχνη. Το πώς αυτός την εξασκεί και αν διεκδικεί αυτό το πεδίο για να εκφραστεί.

Β.Μ.: Αυτό, όντως, είναι ένα πεδίο προς διεκδίκηση γιατί η τέχνη υπάρχει για την έκφραση αλλά την ίδια στιγµή δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η τέχνη περνάει και από εµπορικά χέρια. Όταν µπαίνει το καπιταλιστικό κοµµάτι µέσα σε αυτό πολλοί καλλιτέχνες αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Οι µηχανισµοί από τους οποίους περνάει η τέχνη θεωρώ ότι στερούν µεγάλο κοµµάτι της ελευθερίας του καλλιτέχνη.

Γιατί αυτός που εµπορεύεται την τέχνη θέλει να ικανοποιήσει προσδοκίες του κοινού όπως αυτός τις έχει στο µυαλό του.

Β.Μ.: Ναι, αλλά εν µέρει τις επιβάλλει, εκπαιδεύοντας το κοινό να θέλει συγκεκριµένα πράγµατα.

Ο χορός θα λέγαµε ότι έχει κάποια στοιχεία που στην εποχή µας κάπως αµφισβητούνται, όπως η σωµατικότητα, που δυστυχώς µετά την πανδηµία έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγµα και η φυσική παρουσία, που στις µέρες µας περιορίζεται καθώς όλα τείνουν να περνάνε από ψηφιακά κανάλια. Άραγε ο χορός λόγω αυτών των στοιχείων γίνεται ακόµα πιο αναγκαίος στις µέρες µας ή θεωρείτε ότι αρχίζει να αµφισβητείται η ύπαρξη της τέχνης σας;

Β.Μ.: Ο χορός ως πρακτική δεν αµφισβητείται και µετά ειδικά από την πανδηµία τα µαθήµατα χορού γέµισαν. Ο κόσµος ήθελε να κουνηθεί, να χορέψει. Σίγουρα δηλαδή η πανδηµία έχει αφήσει κουσούρια αλλά οι άνθρωποι έχουν πολύ ανάγκη το σώµα τους αυτή τη στιγµή.

Ι.Ζ.: Λόγω της πανδηµίας διαχωρίστηκε η ανθρώπινη ύπαρξη σε σώµα και εγκέφαλο. Αυτό έφερε µία ακινητοποίηση και περισσότερη εγκεφαλική επεξεργασία. Πλέον, παρατηρώ ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να δράσουν ως ολότητες, να εκφραστούν και σωµατικά.

Ο σύγχρονος χορός έχει βρει τη θέση που του αξίζει σε σχέση µε τις υπόλοιπες τέχνες;

Β.Μ.: Ο χορός στερείται µιας βασικής ιδιότητας που είναι αυτή του λόγου. Το θέατρο έχει λόγο, η µουσική έχει λόγο, κι εποµένως έχουν πολύ µεγαλύτερο κοινό και αµεσότητα. Προσωπικά βάζω ένα ερωτηµατικό στο κατά πόσο ο σύγχρονος χορός ως τέχνη και ως επικοινωνία και κατά πόσο εµείς ως χορευτές σύγχρονου χορού, χορογράφοι και άνθρωποι της κίνησης, είµαστε διατεθειµένοι να γίνουµε κατανοητοί αλλά και πόσο το κοινό θα ήθελε αυτή την τέχνη να την καταλάβει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόµα και εν έτει 2026, δεν θα έλεγα ότι η δουλειά του χορευτή θεωρείται δουλειά.

Ι.Ζ.: Προσωπικά και έχοντας δουλέψει και στο εξωτερικό αρκετά διαπιστώνω ότι εκεί υπάρχει µια πολύ διαφορετική αντιµετώπιση απέναντι στον σύγχρονο χορό. Και αναρωτιέµαι κατά πόσο είµαστε εξοικειωµένοι µε τη σύγχρονη τέχνη αλλά και κατά πόσο ενδεχοµένως η σύγχρονη τέχνη έχει µια γλώσσα πιο «ελιτίστικη» σε σχέση µε το θέατρο ή µε τη µουσική και το τραγούδι που µπορεί να έχουν µια πιο «λαϊκή» απεύθυνση. Γι’ αυτό κι εµείς µε τη Βαρβάρα εξ΄ αρχής η πρόθεσή µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα λαϊκό έργο, που να µπορεί να επικοινωνεί και να συσχετίζεται µε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, να αναφέρεται σε όλους.

Παρά τις δυσκολίες που περιγράψετε για τον σύγχρονο χορό στη χώρα µας, στα Χανιά έχουν την τύχη να διοργανώνεται το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania. Θα ήθελα µια κουβέντα από εσάς γι’ αυτό το φεστιβάλ και τη σηµασία του.

Ι.Ζ.: Εγώ εµπλέκοµαι µε το φεστιβάλ ως καλλιτεχνική συνεργάτις αρκετά χρόνια τώρα κι έχω µαθητεύσει και δίπλα στην καλλιτεχνική διευθύντρια Σοφία Φαλιέρου. Για εµένα είναι πολύ σηµαντικό ότι στην πόλη µου υπάρχει ένα Φεστιβάλ που λειτουργεί µε άλλους όρους και φέρνει τον σύγχρονο χορό στα Χανιά. Εκτιµώ δε ιδιαίτερα ότι το Φεστιβάλ αυτό είναι «ανοιχτό» σε διαφορετικές εκφράσεις σύγχρονου χορού, κάτι αρκετά σπάνιο και τολµηρό, αλλά και την πολιτική στάση που κρατάει και απέναντι σε παγκόσµια γεγονότα. Να πω, επίσης, ότι το Φεστιβάλ µας έχει στηρίξει σε αυτό το έργο, το «AMFI», το οποίο και παρουσιάσαµε το 2024.

Β.Μ.: Γενικότερα η Σοφία µας έχει στηρίξει, ενώ για τα Φεστιβάλ της επαρχίας θα ήθελα να πω ότι παράγουν έργο, επιτελούν λειτούργηµα. Καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια από τα Φεστιβάλ αυτά, που δεν έχουν τρελές χρηµατοδοτήσεις, και συνεχίζουν µόνα τους, αντιµετωπίζοντας πολλές πρακτικές δυσκολίες. Θα ήταν λοιπόν πολύ ωραίο όλα αυτά τα Φεστιβάλ να τα στηρίζουµε παραπάνω µε όποιο τρόπο µπορεί ο καθένας.

Ετοιµάζετε κάτι καινούριο;

Ι.Ζ.: Αυτή την περίοδο ετοιµάζουµε τη νέα µας πρόταση στο ΥΠ.ΠΟ. για το καινούριο έργο που λέγεται «Open Mic».

Β.Μ.: Είµαστε σε µια διαδικασία να προσεγγίσουµε το stand up comedy. Το «Open Mic» µιλάει για το θέµα της ελευθερίας. Το Open Mic είναι µια διαδικασία στο stand up comedy όπου µπορεί οποιοσδήποτε θέλει να ανέβει στη σκηνή και να σχολιάσει ό,τι θέλει, µε την ενθάρρυνση του κοινού. Αυτή την ελευθερία που προσφέρει αυτή η συνθήκη θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Οι συνεργάτες µας παραµένουν σταθεροί και σε αυτό το έργο, Θάνος Σακελλαρίδης στη µουσική, Λευτέρης Χουδαλάκης στο κοστούµι και Φωτιστική επιµέλεια Τάσος Παλαιορούτας. Και, βέβαια, συνεχίζουµε τον πόλεµο στα στερεότυπα!

*Η συνέντευξη είναι διαθέσιµη και µέσα από το podcast των «Χανιώτικων νέων» «∆ιαδροµές στην Τέχνη». Ακούστε το podcast εδώ.

Η παράσταση

Η παράσταση σύγχρονου χορού «ÀMFI: ένα αντισυµβατικό ντουέτο», µε τις Ιουλία Ζαχαράκη και Βαρβάρα Μπαρδακά, θα παρουσιαστεί Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο θέατρο ∆ηµήτρης Βλησίδης, στις 21:15.

Ιδέα, Χορογραφία, Ερµηνεία, Σκηνογραφία: Βαρβάρα Μπαρδακά & Ιουλία Ζαχαράκη.

Πρωτότυπη µουσική σύνθεση: Θάνος Σακελλαρίδης.

∆ραµατουργική επιµέλεια: Ηρώ Βασάλου.

Κοστούµι: Λευτέρης Χουδαλάκης.

Φωτιστική επιµέλεια: Τάσος Παλαιορούτας.

Φωτογραφίες & Trailer: Γιώργος Αθανασίου.

Aφίσα: Μάρθα Κότσια.

Γενική είσοδος: 12€

(πληρωµή αποκλειστικά µε µετρητά)

Πληροφορίες & κρατήσεις: 697 7420034

Σηµείο προπώλησης: GROUND.

(Σµύρνης 59, Χανιά)

Η παράσταση «ÀMFI: ένα αντισυµβατικό ντουέτο» επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού για την περίοδο 2023–2024 και έλαβε επιπλέον χρηµατοδότηση για διεθνή περιοδεία για το έτος 2025-2026. Υποστηρίχθηκε µε καλλιτεχνική φιλοξενία από το DERIDA Dance Center στη Σόφια, Βουλγαρία.