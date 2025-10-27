∆ιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας στο Πολύκεντρο Βουκολιών

Ο ∆ήµος Πλατανιά, µετά την επιτυχηµένη καλοκαιρινή έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας που πραγµατοποίησε στο Πολύκεντρο Βουκολιών, πρόκειται να διοργανώσει, στο άµεσο χρονικό διάστηµα, στον ίδιο χώρο, έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας µε θέµα: «Φθινόπωρο και Χειµώνας στον ∆ήµο Πλατανιά».

Τα έργα που θα συµµετάσχουν πρέπει να αποτυπώνουν πραγµατικούς τόπους και στιγµές του ∆ήµου, αναφέροντας σαφώς τον τόπο και τον χρόνο δηµιουργίας, π.χ. «∆εκέµβριος – παραλία στην ∆ηµοτική Κοινότητα Κολυµβαρίου» ή «Ελαιώνας στη θέση Χαρακιάς, ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ρακώνας».

Η προθεσµία παράδοσης των έργων είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Τα έργα θα πρέπει να παραδοθούν έτοιµα προς έκθεση, πλαισιωµένα.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι καλλιτέχνες, ερασιτέχνες και επαγγελµατίες, που είναι δηµότες του ∆ήµου Πλατανιά, ανεξαρτήτως τόπου διαµονής, καθώς και οι κάτοικοι του ∆ήµου. Κάθε τεχνοτροπία και µέθοδος εικαστικής έκφρασης είναι δεκτή, αρκεί τα έργα να µην περιέχουν υβριστικό, συκοφαντικό ή γενικά απρεπές περιεχόµενο.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6983515684 (Σηµαντηράκης Πολυχρόνης, Αντιδήµαρχος Πολιτισµού). ∆ηλώσεις συµµετοχής και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2824 340012 (Καραπατάκη Κατερίνα).