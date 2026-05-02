menu
13.9 C
Chania
Σάββατο, 2 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ιόνιο: Λιμενικός κόμβος αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις γεωτρήσεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε έναν κρίσιμο παράγοντα, που υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της ίδιας της εξόρυξης, εξελίσσεται η επιλογή της λιμενικής βάσης για τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με τρεις λιμένες της Δυτικής Ελλάδας – Πάτρα, Ηγουμενίτσα και Αστακό – να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεκδίκησης.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, πέρα από την ενεργειακή διάσταση του έργου, η πραγματική οικονομική βαρύτητα εντοπίζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από τη γεώτρηση. Πρόκειται για ένα σύνθετο πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφοδιαστική υποστήριξη, τεχνικές εργασίες, συντήρηση εξοπλισμού και μεταφορά προσωπικού, συνθέτοντας έναν δυναμικό κύκλο εργασιών με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία.

Η λειτουργία μιας υπεράκτιας εγκατάστασης απαιτεί διαρκή υποστήριξη από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ρυμουλκήσεις, αντιρρυπαντικές δράσεις, ασφάλεια, αποθήκευση υλικών, καθώς και υποδομές σίτισης και φιλοξενίας προσωπικού. Το σύνολο αυτών των λειτουργιών μετατρέπει τον επιλεγμένο λιμένα σε βασικό επιχειρησιακό κέντρο, με χαρακτηριστικά ενεργειακού κόμβου.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, σε επενδύσεις γεωτρήσεων που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, σημαντικό τμήμα – που μπορεί να φτάσει έως και τα 400 εκατ. ευρώ – κατευθύνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λιμενική υποστήριξη και τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας δεν περιορίζεται στο υπέδαφος, αλλά διαχέεται στην εφοδιαστική και βιομηχανική αλυσίδα που ξεκινά από το λιμάνι.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή της βάσης δεν αποτελεί απλώς τεχνική απόφαση, αλλά στρατηγική επιλογή με ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις για την περιοχή που θα φιλοξενήσει το έργο.

Στα σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη που μπορεί να προκύψουν για το λιμάνι της Πάτρας από τη λειτουργία του ως βάσης υποστήριξης των υπεράκτιων γεωτρήσεων στο Ιόνιο αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠΑ και πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Όπως επισημαίνει, η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ωφελειών, με αιχμή τη διαμόρφωση μιας σταθερής ροής εσόδων από υπηρεσίες υψηλής αξίας, όπως η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων πλοίων υποστήριξης, η διαχείριση ενεργειακού εξοπλισμού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι μέσα από τη συγκεκριμένη χρήση της υπεράκτιας γεώτρησης ενισχύεται η εμπορική δραστηριότητα του λιμένα μέσω της αυξημένης διακίνησης φορτίων και υλικών.

Κατά τον ίδιο, η σημασία της εξέλιξης δεν περιορίζεται στα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς το λιμάνι αποκτά έναν νέο στρατηγικό ρόλο ως ενεργειακός κόμβος, γεγονός που ενισχύει τη συνολική του αξία και την ελκυστικότητά του για επενδύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην απασχόληση, σημειώνοντας ότι μπορούν να δημιουργηθούν εκατοντάδες άμεσες θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιες έμμεσες. Οι άμεσες θέσεις αφορούν εξειδικευμένους τομείς, όπως οι λιμενικές λειτουργίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η ασφάλεια και η υποστήριξη πλοίων, ενώ οι έμμεσες εκτείνονται σε δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι υπηρεσίες.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει, η τοπική οικονομία μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά, καθώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις νέες αλυσίδες αξίας που δημιουργούνται γύρω από τα ενεργειακά έργα, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες και προϊόντα.

Ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρεται εξάλλου στην παρουσία ισχυρού ακαδημαϊκού δυναμικού στην Πάτρα που δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ενισχύοντας τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων και περιορίζοντας τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού.

Αναφερόμενος στις υποδομές, τονίζει ότι η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου προϋποθέτει στοχευμένες επενδύσεις, όπως η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία εξειδικευμένων ζωνών και η αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Τέλος, σημειώνει ότι η γεωγραφική θέση της Πάτρας και η εγγύτητά της στα ενεργειακά πεδία του Ιονίου συνιστούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία, σε συνδυασμό με τη θεσμική σταθερότητα του λιμένα, μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό και λιμενικό χάρτη της περιοχής.

Τη δυναμική που δημιουργεί για τα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας η προοπτική στήριξης των υπεράκτιων γεωτρήσεων επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, Θανάσης Πορφύρης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον ρόλο των λιμενικών υποδομών στην περιοχή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum