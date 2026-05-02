Ιόνιο: Λιμενικός κόμβος αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις γεωτρήσεις

Σε έναν κρίσιμο παράγοντα, που υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της ίδιας της εξόρυξης, εξελίσσεται η επιλογή της λιμενικής βάσης για τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με τρεις λιμένες της Δυτικής Ελλάδας – Πάτρα, Ηγουμενίτσα και Αστακό – να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεκδίκησης.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, πέρα από την ενεργειακή διάσταση του έργου, η πραγματική οικονομική βαρύτητα εντοπίζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από τη γεώτρηση. Πρόκειται για ένα σύνθετο πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφοδιαστική υποστήριξη, τεχνικές εργασίες, συντήρηση εξοπλισμού και μεταφορά προσωπικού, συνθέτοντας έναν δυναμικό κύκλο εργασιών με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία.

Η λειτουργία μιας υπεράκτιας εγκατάστασης απαιτεί διαρκή υποστήριξη από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ρυμουλκήσεις, αντιρρυπαντικές δράσεις, ασφάλεια, αποθήκευση υλικών, καθώς και υποδομές σίτισης και φιλοξενίας προσωπικού. Το σύνολο αυτών των λειτουργιών μετατρέπει τον επιλεγμένο λιμένα σε βασικό επιχειρησιακό κέντρο, με χαρακτηριστικά ενεργειακού κόμβου.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, σε επενδύσεις γεωτρήσεων που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, σημαντικό τμήμα – που μπορεί να φτάσει έως και τα 400 εκατ. ευρώ – κατευθύνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λιμενική υποστήριξη και τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας δεν περιορίζεται στο υπέδαφος, αλλά διαχέεται στην εφοδιαστική και βιομηχανική αλυσίδα που ξεκινά από το λιμάνι.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή της βάσης δεν αποτελεί απλώς τεχνική απόφαση, αλλά στρατηγική επιλογή με ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις για την περιοχή που θα φιλοξενήσει το έργο.

Στα σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη που μπορεί να προκύψουν για το λιμάνι της Πάτρας από τη λειτουργία του ως βάσης υποστήριξης των υπεράκτιων γεωτρήσεων στο Ιόνιο αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠΑ και πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Όπως επισημαίνει, η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ωφελειών, με αιχμή τη διαμόρφωση μιας σταθερής ροής εσόδων από υπηρεσίες υψηλής αξίας, όπως η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων πλοίων υποστήριξης, η διαχείριση ενεργειακού εξοπλισμού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι μέσα από τη συγκεκριμένη χρήση της υπεράκτιας γεώτρησης ενισχύεται η εμπορική δραστηριότητα του λιμένα μέσω της αυξημένης διακίνησης φορτίων και υλικών.

Κατά τον ίδιο, η σημασία της εξέλιξης δεν περιορίζεται στα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς το λιμάνι αποκτά έναν νέο στρατηγικό ρόλο ως ενεργειακός κόμβος, γεγονός που ενισχύει τη συνολική του αξία και την ελκυστικότητά του για επενδύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην απασχόληση, σημειώνοντας ότι μπορούν να δημιουργηθούν εκατοντάδες άμεσες θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιες έμμεσες. Οι άμεσες θέσεις αφορούν εξειδικευμένους τομείς, όπως οι λιμενικές λειτουργίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η ασφάλεια και η υποστήριξη πλοίων, ενώ οι έμμεσες εκτείνονται σε δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι υπηρεσίες.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει, η τοπική οικονομία μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά, καθώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις νέες αλυσίδες αξίας που δημιουργούνται γύρω από τα ενεργειακά έργα, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες και προϊόντα.

Ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρεται εξάλλου στην παρουσία ισχυρού ακαδημαϊκού δυναμικού στην Πάτρα που δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ενισχύοντας τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων και περιορίζοντας τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού.

Αναφερόμενος στις υποδομές, τονίζει ότι η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου προϋποθέτει στοχευμένες επενδύσεις, όπως η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία εξειδικευμένων ζωνών και η αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Τέλος, σημειώνει ότι η γεωγραφική θέση της Πάτρας και η εγγύτητά της στα ενεργειακά πεδία του Ιονίου συνιστούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία, σε συνδυασμό με τη θεσμική σταθερότητα του λιμένα, μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό και λιμενικό χάρτη της περιοχής.

Τη δυναμική που δημιουργεί για τα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας η προοπτική στήριξης των υπεράκτιων γεωτρήσεων επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, Θανάσης Πορφύρης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον ρόλο των λιμενικών υποδομών στην περιοχή.