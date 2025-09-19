Ιωάννης Ιουστινιάνης: Ένας ξεχωριστός Κρητικός λόγιος της Αναγέννησης

Πτυχές από το πολύπλευρο και ενδιαφέρον συγγραφικό έργο του Κρητικού λόγιου του 16ου αιώνα Ιωάννη Ιουστινιάνη αναδείχθηκαν κατά τη χθεσινή εκδήλωση – διάλεξη που πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Οι εισηγητές Angelo Romano, καθηγητής της Ιταλικής Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Σαλέντο (Λέτσε Ιταλίας) και Χρύσα ∆αµιανάκη, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου του Σαλέντο (Università del Salento), µίλησαν για την ενδιαφέρουσα συγγραφική παρακαταθήκη που άφησε ο γεννηµένος στην Κρήτη το 1501 Ιωάννης Ιουστινιάνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στο Κόπερ της Σλοβακίας το 1557.

Όπως ανέφεραν ο Ι. Ιουστινιάνης, που υπέγραφε τα έργα του ως Giovanni Giustiniani candiota (ο Κρητικός), αποτελεί πρότυπο λογίου της Αναγέννησης, πολύγλωσσου και πολυταξιδεµένου. Ασχολήθηκε κυρίως µε την κλασική λατινική φιλολογία στην Ισπανία, στη Γαλλία και κατόπιν στην Ιταλία. Έγραψε φιλολογικές και φιλοσοφικές επιστολές σε εξέχουσες προσωπικότητες των ουµανιστικών κύκλων της Ευρώπης και µετέφρασε έργα της αναγεννησιακής και αρχαίας λατινικής γραµµατείας.

Ο καθηγητής Angelo Romano, που έχει έχει επιµεληθεί και δηµοσιεύσει το έργο του Ιουστινιάνη στα Ιταλικά, µιλώντας στα «Χ.ν.», υπογράµµισε ότι ο πρώτος που µίλησε σε εκείνον για τον Κρητικό λόγιο της Αναγέννησης ήταν ο Νικόλαος Παναγιωτάκης, λέγοντάς του ότι ο Ιουστινιάνης ήταν φίλος του µεγάλου σατιρικού συγγραφέα Πιέτρο Αρετίνο. Μετά από έρευνα και µελέτη του έργου του Ιουστινιάνη ο κ. Romano δηµοσίευσε το πρώτο σχετικό άρθρο το 1996 και το 2004 εξέδωσε όλες τις επιτολές του Κρητικού λόγιου και το 2024 όλα τα γραπτά του: «Ο Ιουστινιάνης ήταν µεγάλος συγγραφέας αλλά την ίδια εποχή υπήρχαν σπουδαίοι συγγραφείς κι αυτό δεν βοήθησε στο να αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε», ανέφερε ο κ. Romano, ενώ τόνισε ότι ο Ιουστινιάνης δίδασκε στο πανεπιστήµιο της Πάντοβα, όπως ένας άλλος µεγάλος Κρητικός ο Μάρκος Μουσούρος.

«Ο Ιουστινιάνης µελέτησε και ανέδειξε τους Λατίνους φιλοσόφους όπως ο Κικέρωνας, ενώ βοήθησε και στην ανάπτυξη του θεάτρου καθώς µετέφρασε όλες τις κωµωδίες του σπουδαίου Τερέντιο, ο οποίος ήταν εκείνος που εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του ουµανισµού και του αλτρουισµού κι αυτό ήταν που συγκίνησε και τον Ιουστινιάνη. Επίσης, ο Ιουστινιάνης ως θρησκευόµενος έγραψε ένα εξαιρετικό δοκίµιο για τον Άγιο Νικόλαο υποστηρίζοντας σχετικά ότι πρόθεσή του δεν ήταν να δηµιουργήσει ένα αγιογραφικό κείµενο αλλά ένα κείµενο υψηλού θεολογικού περιεχοµένου, θέλοντας να προβάλλει τον Άγιο Νικόλαο ως πρότυπο επισκόπου σε µια περίοδο όπου οι µητροπολίτες, επίσκοποι και καρδινάλιοι της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ενώ δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος ήταν το πρότυπο της πτωχείας, της αλληλεγγύης, της βοηθείας, της φιλανθρωπίας και της ελεηµοσύνης οι ιεράρχες της καθολικής εκκλησίας είχαν γίνει υποδείγµατα ανηθικότητας, διαφθοράς, πλουτισµού κ.λπ.», επεσήµανε η κα ∆αµιανάκη, ενώ υπογράµµισε και τη σχέση του Ιουστινιάνη µε τους µεταρρυθµιστές, την οµάδα των Ιταλών διανοουµένων που ήθελαν να επιφέρουν µια ηθική κάθαρση στην καθολική εκκλησία.

Να σηµειώσουµε ότι τη χθεσινή εκδήλωση διοργάνωσαν το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Χανίων.