Ιωάννινα: Δικαστήριο αποφάσισε προσωρινή διακοπή λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Ιωαννιτών και διέταξε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της κεραίας έως τη συζήτηση της υπόθεσης στις 5 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αυτή θεωρείται δικαίωση των ενεργειών της δημοτικής αρχής, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των κατοίκων, των γονέων και της σχολικής κοινότητας.

Ο Δήμος επαναλαμβάνει, ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δηλώνει, ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης.