Ινστιτούτο Γεωενέργειας στα Χανιά – Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του κτηρίου

Γιώργος Κώνστας
Εντός του 2026 θα παραδοθεί το νέο κτηριακό συγκρότηµα που θα φιλοξενήσει το “Ινστιτούτο Γεωενέργειας” (Κέντρο Έρευνας και Καινοτοµίας Αειφόρου Ενεργειακής Μετάβασης) εντός της Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι, ενώ την ίδια ώρα προχωράει και η κατασκευή του νέου κόµβου µέσω του οποίου θα γίνεται η συγκοινωνία προς και από το τεχνολογικό ίδρυµα.

Το έργο της κατασκευής του νέου κτηρίου του “Ινστιτούτου Γεωενέργειας” (βρίσκεται δίπλα στο παλιό Πολυκλαδικό- σήµερα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου) που ανήκει οργανικά στο “Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας” και θα λειτουργεί σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο Κρήτης που παραχώρησε το χώρο για την εγκατάσταση του έχει προϋπολογισµό 11.143.653 ευρώ, µε ένα µέρος της χρηµατοδότησης να καλύπτεται από το “Ταµείο Ανάκαµψης”. Το έργο προβλέπονταν να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο πήρε µια πρώτη παράταση µέχρι τις 30 Ιουνίου του ίδιους έτους.
«Οι κατασκευαστικές εργασίες πηγαίνουν πολύ γρήγορα, νοµίζω ότι θα είµαστε σε θέση να το εγκαινιάσουµε πολύ γρήγορα. Το “Ταµείο Ανάκαµψης” έχει µια προθεσµία µέχρι τον Ιούνιο οπότε µέχρι τότε φαντάζοµαι ότι θα έχουν προχωρήσει όλες οι εργασίες» δήλωσε στα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Μιχάλης Ζερβακης πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Ινστιτούτο Γεωενέργειας” πρώην “Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας” ιδρύθηκε το 2018 και µέχρι σήµερα στεγάζεται σε χώρο που έχει παραχωρήσει το Πολυτεχνείο στο κτήριο των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. «Από “Ινστιτούτο Πετρελαίου” µετονοµάσθηκε σε “Ινστιτούτο Ενέργειας” γιατί δεν έχει µόνο τα πετρέλαια αλλά στις δραστηριότητες εµπεριέχει όλες τις ενεργειακές πηγές που αφορούν το υπέδαφος, όλα τα ορυκτά αλλά ακόµα και τις σπάνιες γαίες που είναι πολύ χρήσιµες για την λειτουργία µπαταριών,ηλεκτρικών συστηµάτων κα. Έχει µια τεράστια γκάµα ενασχόλησης και µπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ µε επιστηµονικό δυναµικό και στην προοπτική των εξορύξεων που είναι πιθανό να έχουµε νότια της Κρήτης» ανέφερε ο πρύτανης.
Ειδικά σε ότι αφορά την προοπτική του “Ινστιτούτου Γεωενέργειας” ο κ. Ζερβάκης εµφανίστηκε πολύ αισιόδοξος. «Στο νέο κτηριακό συγκρότηµα θα µεταφερθούν οι εγκαταστάσεις που είναι περιορισµένες βέβαια στο κτήριο των “Μηχανικών Ορυκτών Πόρων”. Το “Ινστιτούτο Γεωενέργειας”, λειτουργεί, παράγει έργο,στελεχώνεται από πολύ σηµαντικούς ανθρώπους αλλά όταν µεταφερθεί στο νέο του κτήριο θα µπορεί να έχει περισσότερο κόσµο και να αναπτύξει περισσότερες συνεργασίες .Μέχρι τώρα αρκετές εταιρείες και άλλοι φορείς έχουν δηλώσει τη θέληση συνεργασίας το το “Ινστιτούτο Γεωενέργειας” και έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήµατα . Σίγουρα αυτό θα θέλει περισσότερους ερευνητές και στόχος µας είναι να φέρουµε επιστηµονικό προσωπικό από το εξωτερικό που έχουν µεγαλύτερη εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα ενέργειας» τόνισε ο Πρύτανης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τον νέο κόµβο (έναν απο τους τρεις) και τον παράλληλο δρόµο που θα συνδέει το “Ινστιτούτο Γεωνέργειας” και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο δρόµος είναι παράλληλος στον υπάρχοντα δρόµο που περνάει µπροστά από το ίδρυµα και οδηγεί στα Κουνουπιδιανά. «Ο κόµβος που κατασκευάζεται θα είναι ο κεντρικός για να µπει κάποιος στις σχολές του Πολυτεχνείου αλλά και στο “Ινστιτούτο Γεωενέργειας”. ∆ηµιουργείται και ένας παράλληλος για τη σύνδεση και για τον οποίο έχουν δοθεί όλες οι περιβαλλοντικές µελέτες έχοντας λάβει υπόψιν και την ύπαρξη ενός ρέµατος στο οποίο δόθηκε πολύ µεγάλη έµφαση» λέει ο κ. Ζερβάκης.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

