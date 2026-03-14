Influencer: Πρώτο βραβείο για το βιβλίο του Χανιώτη Πολυχρόνη Κουτσάκη

Νέα σημαντική διάκριση πέτυχε ο Χανιώτης συγγραφέας Πολυχρόνης Κουτσάκης καθώς το βιβλίο του INFLUENCER βραβεύτηκε ως το καλύτερο εφηβικό βιβλίο της χρονιάς.

Σε εκδήλωση που έγινε στον “Ιανό” στην Αθήνα την Παρασκευή (13/3) για τα βραβεία της Χρυσής Λίστας του εκπαιδευτικού portal Elniplex, με τα καλύτερα βιβλία της χρονιά, το Ιnfluencer (εκδόσεις Παπαδόπουλος) βραβεύτηκε ως το καλύτερο εφηβικό ελληνικό εφηβικό/νεανικό βιβλίο (ηλικίες 12-17+) για το 2025.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα από την Αυστραλία όπου βρίσκεται, ο Πολυχρόνης Κουτσάκης, τονίζει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επιτροπή για αυτή την τιμή. Όπως για όλα τα crossover (δηλαδή για έφηβους και ενήλικες) βιβλία μου, έτσι και για το Influencer ελπίζω ότι οι γονείς θα το διαβάσουν μαζί με τα παιδιά τους που βρίσκονται στην εφηβεία – είναι καλό να σοκάρεσαι από ιστορίες, γιατί αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να προλάβεις κάποια σοκ της πραγματικής ζωής».

