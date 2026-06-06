Ινδία: Αντικυβερνητική διαδήλωση από το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων

Ο ιδρυτής του νέου κόμματος της Ινδίας, του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (Cockroach Janta Party), που δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές online, έφτασε σήμερα στο Νέο Δελχί για να ηγηθεί διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Οπως μεταδίδει στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ζει στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η οικογένεια και οι φίλοι του ανησυχούσαν ότι μπορεί να συλληφθεί με την επιστροφή του στην Ινδία.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» (cockroaches) και «παράσιτα». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».

Ο Ντίπκε ανακοίνωσε την Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν σήμερα στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν. Ο Πραντάν δέχεται σφοδρές επικρίσεις για την διαρροή των θεμάτων των εξετάσεων για εισαγωγή στις ιατρικές σχολές.

Οι εξετάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Μαΐου, ακυρώθηκαν μετά τις καταγγελίες περί διαρροής και έχουν επαναπρογραμματιστεί, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρή πολιτική αναταραχή στη χώρα και κινδυνεύει να εκτροχιάσει τα σχέδια εκατομμυρίων νεαρών Ινδών.

Δεκάδες αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν σήμερα κοντά στο ιστορικό, αστρονομικό παρατηρητήριο Τζαντάρ Μαντάρ στο κέντρο του Νέου Δελχί, ενώ έχουν αποκλείσει κάποιους από τους γύρω δρόμους καθώς οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του υπουργού Παιδείας.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση Μόντι έχει μπλοκάρει τον λογαριασμό του κινήματος στο Χ, με το Cockroach Janta Party να προσφεύγει σε δικαστήριο του Νέου Δελχί ζητώντας την ανατροπή του αποκλεισμού του.

Ο υπουργός Κίρεν Ριτζίτζου κατηγόρησε το κίνημα ότι αναζητεί υποστηρικτές από το Πακιστάν, εχθρό της Ινδίας, και από την «αντιινδική συμμορία».

Το Cockroach Janta Party (BJP) — το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του Μόντι που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014– έχει συγκεντρώσει σχεδόν 22 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram από τα μέσα Μαΐου, όταν δημιουργήθηκε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερης κλίμακας έκφραση δυσαρέσκειας προς το ινδουιστικό, εθνικιστκό κόμμα του Ινδού πρωθυπουργού, η οποία τροφοδοτείται και από την επίμονη ανεργία μεταξύ των νέων.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η δημοφιλία του κινήματος έχει ήδη αρχίσει να πλήττει την εικόνα του Μόντι, παρά τις πρόσφατες νίκες του κόμματός του σε κρίσιμες εκλογές σε κρατίδια, την ώρα που αυξάνεται η απογοήτευση των πολιτών για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και τις ελλείψεις φυσικού αερίου που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν.

«Πρόκειται για ένα ειρηνικό κίνημα για τους νέους της χώρας», δήλωσε ο Ασουτός Ράνκα εκπρόσωπος του Cockroach Janta Party. Ο Ντίπκε «είναι έτοιμος για μια μακρά και μεγάλη ημέρα στην πολιτική της Ινδίας», πρόσθεσε.

Στην Ινδία ζουν σχεδόν 400 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15 με 29 ετών και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυβέρνηση είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για αυτούς σε τομείς εκτός της γεωργίας.

Η ανεργία των νέων στα αστικά κέντρα ήταν σχεδόν 14% τον Απρίλιο. Πολλοί νέοι άνθρωποι με μόρφωση βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δουλειές με χαμηλούς μισθούς και ανασφάλεια κατώτερες των προσόντων τους, σημειώνουν οικονομολόγοι.