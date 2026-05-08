ΙΜΡΑ: Μια συγκινητική «επιστροφή»…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συγκινητική ήταν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου,  η παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσεβίου στην εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση ο Σεβασμιώτατος «επέστρεψε, μετά από πολλά χρόνια, σε γνώριμα μέρη και αναστράφηκε με οικείους ανθρώπους, απόστρατους ή εν ενεργεία αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο μας, καθώς, ως γνωστόν, ο Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος υπηρέτησε, ως Αρχιμανδρίτης, για πολλά χρόνια (1977-1995) ως Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και δίδαξε πολλούς αξιωματικούς στα Σώματα Ασφαλείας.

Για το λόγο αυτό, ο Σεβασμιώτατος άγιος Σάμου, το απόγευμα της Δευτέρας, 4ης Μαΐου 2026, χοροστάτησε, κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, στον ομώνυμο Ιερό Ναό εντός της ιστορικής Σχολής Χωροφυλακής (Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων) στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα, ο εν λόγω Ναός της Αγίας Ειρήνης κτίσθηκε με υπογραφή του Σεβασμιωτάτου κ. Ευσεβίου όταν υπηρετούσε ως Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο ίδιος είχε τη χαρά και την ευλογία να συμμετάσχει, ως Αρχιμανδρίτης τότε, στα Ιερά Εγκαίνια του Ναού, που είχαν τελεσθεί από τον αοίδιμο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Τίτο.

Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου κ. Ευσεβίου στη Σχολή Χωροφυλακής Ρεθύμνου, μετά από πολλά έτη, έδωσε χαρά στον Διοικητή κ. Σπυρίδωνα Γερμανάκη, σε όλους τους επιτελείς, καθώς και σε πολλούς αποστράτους της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι παραβρέθηκαν στον Εσπερινό, μαζί με όλους τους προκρίτους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας του τόπου μας, αποδίδοντας τη δέουσα τιμή και αναγνώριση στον Σεβασμιώτατο άγιο Σάμου για την πολυετή υπηρεσία του στην Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στο Ρέθυμνο, ο Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος επίσης ευλόγησε, στο χώρο των παλαιών κατασκηνώσεων, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, τις ασκήσεις που έγιναν από αστυνομικούς και στρατιωτικούς, ευχόμενος καλή δύναμη στο έργο και την προσφορά τους, ενώ επισκέφθηκε προσκυνηματικά την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου καθώς και την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Κουμπέ Ρεθύμνης»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

