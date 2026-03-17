Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και την Εμπορική Αξιοποίηση

Στο Ηράκλειο βρέθηκαν εκπρόσωποι από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO), στο πλαίσιο ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με θέμα “Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Εμπορική Αξιοποίηση”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) – Μονάδα Υποστήριξης Καινοτομίας (Innovation Agency), σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Μῆτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Κρήτης για τις δυνατότητες προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις προοπτικές αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό και παρουσίαση της Μονάδας “Μῆτις” ο Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης, Πρόεδρος της Μονάδας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στην υποστήριξη των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην πορεία από την επιστημονική ιδέα έως την αξιοποίηση της έρευνας. Στη συνέχεια, η κα Γιούλη Παπαποστόλου, Διευθύντρια Τεχνολογικής Πληροφόρησης και επικεφαλής της Μονάδας Υποστήριξης Καινοτομίας του ΟΒΙ, παρουσίασε τον ρόλο του Οργανισμού ως θεσμικού πυλώνα για τη διάδοση της τεχνολογικής γνώσης και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης καινοτομίας στην Ελλάδα.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), με τον Γεώργιο Λαζαρίδη, επιχειρηματικό και οικονομικό αναλυτή στο τμήμα Chief Business Analyst του EPO, να αναδεικνύει τη σημασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της καινοτομίας. Ακολούθησε ομιλία για τη σημασία της ορθής σύνταξης και της πληρότητας στην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στους τομείς του λογισμικού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Βιολογίας, της Χημείας και της Ιατρικής που παρουσίασαν μέσα από πρακτικά παραδείγματα ο Λουδοβίκος Βάνερκ, Προϊστάμενος του Τμήματος Εφευρέσεων, Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και η Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Χημικός και εξετάστρια του ΟΒΙ. Τέλος, για τις δυνατότητες αξιοποίησης βάσεων δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης για την αναζήτηση τεχνολογικής πληροφόρησης μίλησε ο Δρ. Γιώργος Ασημόπουλος, Χημικός, Υπεύθυνος Περιφερειακού Γραφείου ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων καθώς και χρόνος για δικτύωση, ολοκληρώνοντας έτσι μία ακόμη πρωτοβουλία της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Μῆτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης, που στοχεύει στην ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας στο Ίδρυμα και στη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την οικονομία.

