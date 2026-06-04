Ημερίδα ΣΕΔΗΚ: Η υπεραξία του κρητικού ελαιολάδου πρέπει να επιστρέψει στον παραγωγό

Η αλλαγή του τρόπου διάθεσης του ελαιολάδου με τυποποίηση του συνόλου της παραγωγής, πιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ανάδειξη της πολιτιστικής του αξίας θα δώσει αξία οικονομική και για τον παραγωγό.

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Αυτό, μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε στην ημερίδα «Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου» που πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΔΗΚ, την Περιφέρεια , το ΓΕΩΤΕΕ, το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο Ελιάς και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης το πρωί της Πέμπτης.

«Το ζητούμενο είναι να πάρουν οι παραγωγοί την προστιθέμενη αξία του προϊόντος τους» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Γ. Μαλανδράκης, ενώ ο επιστημονικός συνεργάτης του ΣΕΔΗΚ δρ. Ν. Μιχελάκης μίλησε για την δυναμική είσοδο στην παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου χώρων όπως η Τυνησία και η Τουρκία και πως για να στηριχθεί το κρητικό προϊόν θα πρέπει να αναδειχθεί το πλούσιο πολιτιστικό του αποτύπωμα και η διατροφική και υγιεινή του αξία .

«Η Περιφέρεια Κρήτης μετά από 8 χρόνια κατάφερε να πάρει το “ΠΓΕ Κρήτη” βάζοντας το νησί κάτω από μια “ομπρέλα” και με στόχο να πάρουμε την προστιθέμενη αξία που δεν έχουμε» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας κ. Σπ. Μπαλαντίνος.