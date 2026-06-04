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Ημερίδα ΣΕΔΗΚ: Η υπεραξία του κρητικού ελαιολάδου πρέπει να επιστρέψει στον παραγωγό

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Η αλλαγή του τρόπου διάθεσης του ελαιολάδου με τυποποίηση του συνόλου της παραγωγής, πιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ανάδειξη της πολιτιστικής του αξίας θα δώσει αξία οικονομική και για τον παραγωγό.

Αυτό, μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε στην ημερίδα «Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου» που πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΔΗΚ, την Περιφέρεια , το ΓΕΩΤΕΕ, το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο Ελιάς και την Διεύθυνση Εκπαίδευσης το πρωί της Πέμπτης.
«Το ζητούμενο είναι να πάρουν οι παραγωγοί την προστιθέμενη αξία του προϊόντος τους» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Γ. Μαλανδράκης, ενώ ο επιστημονικός συνεργάτης του ΣΕΔΗΚ δρ. Ν. Μιχελάκης μίλησε για την δυναμική είσοδο στην παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου χώρων όπως η Τυνησία και η Τουρκία και πως για να στηριχθεί το κρητικό προϊόν θα πρέπει να αναδειχθεί το πλούσιο πολιτιστικό του αποτύπωμα και η διατροφική και υγιεινή του αξία .
«Η Περιφέρεια Κρήτης μετά από 8 χρόνια κατάφερε να πάρει το “ΠΓΕ Κρήτη” βάζοντας το νησί κάτω από μια “ομπρέλα” και με στόχο να πάρουμε την προστιθέμενη αξία που δεν έχουμε» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας κ. Σπ. Μπαλαντίνος.

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