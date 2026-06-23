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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Ημερίδα ψηφιακής γεωργίας στα Χανιά – Ενημέρωση για το βιολογικό αβοκάντο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η NEUROPUBLIC και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Χανίων (BIOCOOP) σας προσκαλούν στην 2η Ανοικτή Ημερίδα Ενημέρωσης του ευρωπαϊκού έργου Farmtopia, με θέμα την αξιοποίηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, βιωσιμότητας, και ανθεκτικότητας των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, από τις 18:30 έως τις 21:00, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Χανίων, στην Πλατεία Βατόλακκου, ΤΚ 73005, Ν. Χανίων, Κρήτη (τοποθεσία).
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:
•Το ευρωπαϊκό έργο Farmtopia και τη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.
•Το Πιλοτικό Βιώσιμης Καινοτομίας που υλοποιείται στη βιολογική καλλιέργεια αβοκάντο στην περιοχή των Χανίων.
•Τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της βιολογικής καλλιέργειας αβοκάντο μέσα από την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων ψηφιακής γεωργίας.
•Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και τις δυνατότητές που προσφέρει για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και λίπανσης στην καλλιέργεια αβοκάντο.
•Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στα Χανιά και τα ευρύτερα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον αγροτικό τομέα.
Κατά την ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί επίσης επίσκεψη σε πειραματικό αγροτεμάχιο του Συνεταιρισμού, όπου έχει εγκατασταθεί αγρομετεωρολογικός σταθμός gaiasense. Εκεί, θα γίνει επιτόπια επίδειξη του σταθμού και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του στην καλλιέργεια αβοκάντο.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Farmtopia, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe. Το έργο στοχεύει στη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, μέσω της προώθησης ενός συνεργατικού μοντέλου ανάπτυξης λύσεων ευφυούς γεωργίας που συνδιαμορφώνονται από κοινού με τους τελικούς χρήστες και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών, παραμένοντας ταυτόχρονα οικονομικά προσιτές, εύχρηστες και βιώσιμες.
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται 18 Πιλοτικά Βιώσιμης Καινοτομίας σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας υψηλής τοπικής σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και επίδειξη εξατομικευμένων λύσεων ψηφιακής γεωργίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις υφιστάμενες, συμβατικές πρακτικές.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

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