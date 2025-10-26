Ημερίδα: «Ο ∆ωρικός Ναός Θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα»

Η Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης και ο Σύλλογος Φίλων αρχαίας Φαλάσαρνας «Νίκος Κακαουνάκης» σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, διοργανώνουν Επιστηµονική Ηµερίδα, µε θέµα: «Ο ∆ωρικός Ναός της Θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε τις ανασκαφικές έρευνες στο Ναό της θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα, µε στόχο τη διάσωση του µνηµείου, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας της παραπάνω περιοχής.

Εισηγητές στην παραπάνω εκδήλωση θα είναι οι: ∆ρ Ελπίδα Χατζηδάκη (Ο ∆ωρικός Ναός της θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα), ∆ρ Μιχάλης Μιλιδάκης, (Στοιχεία λατρείας από το Ναό της θεάς ∆ήµητρας και της Περσεφόνης στην αρχαία Φαλάσαρνα), Νικόλαος Μαραγκουδάκης (Ιερό της θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα. Λατρευτικά περιφράγµατα, οργάνωση, ενοποίηση και διαίρεση του χώρου), και ο Παναγιώτης Ζερβουδάκης (Νεολιθικά ευρήµατα από τον ιερό βράχο της αρχαίας Φαλάσαρνα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.