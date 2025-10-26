menu
24 C
Chania
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ημερίδα: «Ο ∆ωρικός Ναός Θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης και ο Σύλλογος Φίλων αρχαίας Φαλάσαρνας «Νίκος Κακαουνάκης» σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, διοργανώνουν Επιστηµονική Ηµερίδα, µε θέµα: «Ο ∆ωρικός Ναός της Θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε τις ανασκαφικές έρευνες στο Ναό της θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα, µε στόχο τη διάσωση του µνηµείου, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής αξίας της παραπάνω περιοχής.
Εισηγητές στην παραπάνω εκδήλωση θα είναι οι: ∆ρ Ελπίδα Χατζηδάκη (Ο ∆ωρικός Ναός της θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα), ∆ρ Μιχάλης Μιλιδάκης, (Στοιχεία λατρείας από το Ναό της θεάς ∆ήµητρας και της Περσεφόνης στην αρχαία Φαλάσαρνα), Νικόλαος Μαραγκουδάκης (Ιερό της θεάς ∆ήµητρας στην αρχαία Φαλάσαρνα. Λατρευτικά περιφράγµατα, οργάνωση, ενοποίηση και διαίρεση του χώρου), και ο Παναγιώτης Ζερβουδάκης (Νεολιθικά ευρήµατα από τον ιερό βράχο της αρχαίας Φαλάσαρνα).
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum