Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Πλατανιά και σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, η ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η άνοια και το βάρος της φροντίδας», στο Ίδρυμα Ιουλιανός Τσιράκης στο Σκινέ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Κα Δημοτάκη Άννα, Ψυχολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, η οποία ανέπτυξε και ανέλυσε τις πτυχές της άνοιας, τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ασθενών καθώς επίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές.

Στη ημερίδα παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης Ιωάννης, όπου στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι «… Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα με θέμα «Η Άνοια και το Βάρος της Φροντίδας», μια πρωτοβουλία που αγγίζει μια πραγματική κοινωνική ανάγκη. Η άνοια είναι μια βαθιά ανθρώπινη πρόκληση που αφορά ολόκληρη την οικογένεια, την κοινότητα και, τελικά, όλους μας. Ως Δήμος Πλατανιά, αναγνωρίζουμε τον πολύτιμο ρόλο των φροντιστών —των ανθρώπων που με αγάπη, υπομονή και ανιδιοτέλεια στέκονται δίπλα στους συνανθρώπους τους που πάσχουν, οφείλουμε να τους στηρίζουμε έμπρακτα, με ενημέρωση, με συνεργασίες όπως η σημερινή με το Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων.

Στο καλωσόρισμά της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, «.. ευχαρίστησε θερμά την Ψυχολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων κα Δημοτάκη Άννα , για την συμμετοχή της στην δράση, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι…».

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν επίσης:

• Ο Αντιδήμαρχος κος Δημητρογιαννάκης Στυλιανός.

• Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χανίων κος Φραγκάκης Εμμανουήλ.

• Η Ψυχολόγος και Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κα Τερεζάκη Αλεξάνδρα.

• Η Υπεύθυνη ΚΗΦΗ Δήμου Χανίων κα Δρουμπάκη Αργυρώ.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με ενεργή συμμετοχή πολιτών, φροντιστών και επαγγελματιών υγείας οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την φροντίδα ατόμων με άνοια

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Πλατανιά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγείας, ψυχικής ευεξίας και κοινωνικής φροντίδας».