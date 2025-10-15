Ημερίδα «Η Άνοια και το “Βάρος” της Φροντίδας» στον Πλατανιά

Την εκδήλωση με θέμα: «Η Άνοια και το “Βάρος” της Φροντίδας», πραγματοποιούν στην αίθουσα του Ιδρύματος “Ιουλιανός Τσιράκης”, στον Σκινέ του Δήμου Πλατανιά, το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Χανίων, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ώρα 17:30.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η ψυχολόγος κ. Άννα Δημοτάκη, MSc, PgD, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, θα ενημερώσει για την άνοια, τα πρώιμα σημάδια της και τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισής της – τόσο από την πλευρά των ασθενών, όσο και από την πλευρά των φροντιστών, θα ακολουθήσει διάλογος για όποιο συναφές θέμα τεθεί από το κοινό.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο, από ερασιτέχνες ηθοποιούς, που θα παρουσιάσει χαρακτηριστικές καθημερινές στιγμές ανάμεσα σε ασθενείς και φροντιστές. Μέσα από αυτή την απεικόνιση θα έχουμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να σκεφτούμε πιθανούς λανθασμένους χειρισμούς, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη αυτών των ανθρώπων.

Η άνοια είναι μια πρόκληση που αφορά την οικογένεια, την Κοινότητα, όλους μας!

Η δράση θα ολοκληρωθεί με μια προσωπική μαρτυρία από φροντιστή, ο οποίος θα μοιραστεί τις εμπειρίες του.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Του Δήμου Πλατανιά:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Βοήθειας στο Σπίτι : 28213-40035/56

& 28213-40038/19».