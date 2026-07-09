Ημερίδα για τον Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη στις 15 Ιουλίου

Ημερίδα για τον Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από τον θάνατό του, διοργανώνει το Κληροδότημα Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 6 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με σειρά εισηγήσεων για τη ζωή, τη δράση, την ιστορική παρακαταθήκη και τη μνήμη του μεγάλου Κρητικού αγωνιστή.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 6 μ.μ. με χαιρετισμούς και θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις του Γεωργίου Λιμιτζάκη με θέμα «Η πρώιμη επαναστατική δράση του Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1854-1856)», του Ιωάννη Σκαλιδάκη με θέμα «Ένοπλα σώματα και πολιτικοί θεσμοί στη Δυτική Κρήτη του 19ου αιώνα», του Γεωργίου Νικολακάκη με θέμα «Από την προφορική μνήμη στην ιστοaρική γνώση: η διάσωση της ιστορικής παράδοσης στο έργο του εκπαιδευτικού Εμμανουήλ Κογχυλάκη με αφορμή τον Χατζημιχάλη Γιάνναρη» και της Ελπινίκης Νικολουδάκη-Σουρή με θέμα «Οι επιστολές του Αντωνίου Γιάνναρη προς τον θείο του Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη: Οικογενειακοί δεσμοί και πολιτικό πεπρωμένο».

Μετά το διάλειμμα, θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις του Νικολάου Ε. Παπαδογιαννάκη με θέμα «Ἐν Πολτάβᾳ…: Γράμματα, πόθοι και καημοί του Πρωτοκαπετάνιου», της Ελένης Κωβαίου με θέμα «Μερικές σκέψεις για το έργο του Α. Ν. Γιάνναρη, “Άσματα κρητικά μετά διστίχων και παροιμιών”» και των Ελευθερίας Παρδαλάκη και Αικατερίνης Μπορμπουδάκη με θέμα «Ριζίτικα και ρίμες για τους Γιαννάρηδες».