Ημερίδα για το Αποχετευτικό Δίκτυο Χανίων: «Καθαρά Χανιά – Καθαρό Μέλλον»

Η ημερίδα με τίτλο «Καθαρά Χανιά – Καθαρό Μέλλον / Αποχετευτικό Δίκτυο Χανίων – Προβλήματα, Επιπτώσεις & Βιώσιμες Λύσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης (Νεάρχου 23, Είσοδος από Γιαμπουδάκη), έχει ως στόχο την έναρξη ενός εποικοδομητικού και τεκμηριωμένου διαλόγου σχετικά με:

την υφιστάμενη κατάσταση του αποχετευτικού δικτύου,

τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές του επιπτώσεις,

καθώς και τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιστήμονες, τοπικοί σύλλογοι και ενεργοί πολίτες, παρουσιάζοντας στοιχεία, καλές πρακτικές και προτάσεις. Στόχος είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η καταγραφή προτεραιοτήτων και η δρομολόγηση συγκεκριμένων βημάτων για την αναβάθμιση του συστήματος.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα περιλαμβάνει συζήτηση με το ακροατήριο και συλλογή προτάσεων. Όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε καθαρές θάλασσες, υγιές περιβάλλον και σύγχρονες υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης σήμερα και στο μέλλον.

Την ημερίδα διοργανώνουν:

Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμπελή «Άγ. Γεώργιος»

Ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Χώρας

Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης Χανίων

Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαθά

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA)

Συντονίστρια: η δημοσιογράφος Ευαγγελία Ξηρουχάκη

Πρόγραμμα Ημερίδας

17:00 Προσέλευση

17:30 Έναρξη

Σύντομη εισαγωγή από τη συντονίστρια: Στόχοι της ημερίδας

Εισηγήσεις 4 Συλλόγων (10’ έκαστος)

18:30 Εισήγηση: «Στάδια επεξεργασίας λυμάτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από διαρροές»

Ομιλητής: Μιχαήλ Φουντουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερωτήσεις από το ακροατήριο

19:00 Εισήγηση: «Προετοιμάζοντας το μέλλον – Τι προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων»

Ομιλητής: Παναγιώτης Αλεβαντής, Φυσικός, πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρθρογράφος

19:15 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

Δομημένες παρεμβάσεις με χρονικό όριο (3’ ανά άτομο)

20:00 Κλείσιμο – Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα υπάρξει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Τα Χανιά κάτω από την επιφάνεια: Φωτογραφική αποτύπωση των προβλημάτων του αποχετευτικού δικτύου»»