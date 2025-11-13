Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία στα Χανιά

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων του Περιφερειακού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 7ης Υ.Πε Κρήτης, με την υποστήριξη του Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην Θ.Ψ.Π.Χ., διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Κ.Ψ.Υ ΧΑΝΙΩΝ: Λειτουργία – Πρόληψη – Ενημέρωση στην Κοινότητα» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), στα Χανιά Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος είναι η παρουσίαση του έργου των διεπιστημονικών ομάδων του Κ.Ψ.Υ Χανίων μέσα από παρεμβάσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και κοινωνικά πλαίσια σε όλο το φάσμα της ζωής. Μέσα από την ημερίδα επιδιώκεται η ανταλλαγή εμπειριών η ενίσχυση της διασύνδεσης με την κοινότητα και τους τοπικούς φορείς καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης

Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), Ακτή Ενώσεως, και πλατεία Κατεχακη, Χανιά

Η ημερίδα αφιερώνεται στην ψυχίατρο Ολυμπία Βεζυρέα-Μαντωνανάκη που απεβίωσε πρόσφατα, ζωγραφικό έργο της οποίας κοσμεί την αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Κ.Ψ.Υ Χανίων –Λειτουργία –Πρόληψη –Ενημέρωση στην Κοινότητα

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:15- 11:30: Χαιρετισμοί

11.30: Εναρκτήρια Ομιλία

Ευγενία Χουρδάκη ,Ψυχίατρος, MD, PhD, Δ/ντρια Κ.Ψ.Υ. Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων & Επιστημονικά Υπεύθυνη & Προϊσταμένη του Κ.Ψ.Υ Χανίων

1ο Στρογγυλό Τραπέζι

Συντονιστές:

Αγγελική Μυλωνά, Κοινωνική Λειτουργός, Αν. Προϊσταμένη Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας Κ.Ψ.Υ Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

Αθανασία Γιαννακούδη, Νοσηλεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Α1 Μεικτού Οικοτροφείου «Επάνοδος»

Εισηγήσεις :

11.40: «Ο ρόλος του ψυχολόγου στο Κ.Ψ.Υ »

Ανδρονίκη Παπαδάκη , Ψυχολόγος ,Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων , Υπεύθυνη Ψυχολόγων Κ.Ψ.Υ Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

11.50 : «Οικογένεια και ψυχική νόσος –Ανεπίσημοι φροντιστές – Αφανείς ήρωες »

Δομινίκη Κατζουράκη, Κοινωνική Λειτουργός ,Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Κ.Ψ.Υ Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

12.00: «Η αγάπη θεραπεύει .Η αγάπη είναι θεραπευτική »

Κωνσταντουδάκη Μαρία , Ψυχολόγος Κ.Ψ.Υ Χανίων Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

2ο Στρογγυλό Τραπέζι

Συντονιστές:

Αργυρώ Καντουνάκη, Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ενηλίκων με Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κατ’ Οίκον Χανίων Κ.Ψ.Υ Χανίων και Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Παιδιών & Εφήβων Κ.Ψ.Υ Χανίων, MSc ειδικής αγωγής κ εκπαίδευσης σε άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου,

Μαρία Νυσταζάκη ,Κοινωνική Λειτουργός, Κινητή Μονάδα Ενηλίκων με Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κατ’ Οίκον Χανίων Κ.Ψ.Υ Χανίων

12 .15: «20 χρόνια λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ενήλικων με Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κατ’ Οίκον Χανίων Κ.Ψ.Υ Χανίων»

Γεωργία Σκανδαλάκη ,Επισκέπτρια Υγείας, Αν. Προϊσταμένη Κινητής Μονάδας Ενήλικων με Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κατ’ Οίκον Χανίων Κ.Ψ.Υ Χανίων

12.25: « Μαζί στην Κοινότητα». Η Ψυχική υγεία ως κοινή υπόθεση

Σταυρούλα Φραγκέδη, Νοσηλεύτρια, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Παιδιών & Εφήβων Χανίων

Προσωπικο βίωμα από συγγενή εξυπηρετούμενης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Παιδιών & Εφήβων Χανίων

12.35: «22 χρόνια βιωματικής εμπειρίας νοσηλευτών ψυχικής υγείας στην Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση»

Αθανασία Γιαννακούδη, Νοσηλεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Α1 Μεικτού Οικοτροφείου «Επάνοδος»

Φωτεινή Μιχελάκη ,Νοσηλεύτρια, Ξενώνας Β1β Γυναικών Χανίων «ΝΑΪΑΔΕΣ»

12.45 «Υποστηριζόμενη απασχόληση και βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα »

Νεκτάριος Πανηγυράκης , Νοσηλευτής, Πρόεδρος Δ.Σ Κοι.Σ.Π.Ε Χανίων

3ο Στρογγυλό Τραπέζι

Συντονιστές:

Ευγενία Χουρδάκη ,Ψυχίατρος, MD, PhD, Δ/ντρια Κ.Ψ.Υ. Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων & Επιστημονικά Υπεύθυνη & Προϊσταμένη του Κ.Ψ.Υ Χανίων

Αντώνιος Χριστονάκης, Ψυχίατρος, MD, Δ/ντης ΕΣΥ, Πρ. Δ/νσης Ιατρικής Ψυχικής Υγείας 7ης Υ.Πε Κρήτης

13.15: «Από τον Φόβο στη Δύναμη: ψυχολογικές προσεγγίσεις στην διαδρομή του καρκίνου»

Αναστασία Καστανάκη, Ψυχολόγος, MSc στην Κλινική Ψυχολογία, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Κ.Ψ.Υ Χανίων – Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας για Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα

13.25: «Θεραπευτικά Μονοπάτια: η συμβολή της τέχνης στις ομάδες ογκολογικών ασθενών»

Νεκταρία Καμπάνη, ΠΕ Νοσηλεύτρια κ Εκπαιδευτής Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, MSc Ψυχικής Υγείας, Κ.Ψ.Υ Χανίων – Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα

13.35: «Εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές: γέφυρα στήριξης στην ενήλικη ζωή»

Ευγενία Χουρδάκη ,Ψυχίατρος, MD, PhD, Δ/ντρια Κ.Ψ.Υ. Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων & Επιστημονικά Υπεύθυνη & Προϊσταμένη του Κ.Ψ.Υ Χανίων

Νεκταρία Καμπάνη, ΠΕ Νοσηλεύτρια κ Εκπαιδευτής Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, MSc Ψυχικής Υγείας, , Κ.Ψ.Υ Χανίων – Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα

13.45: «Παρουσίαση εργαλείων αυτισμού»

Ευλαμπία Γαρεδάκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, MSc, Πρ. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 7ης ΥΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ

Συντονίστρια:

Χρυσούλα Φασαράκη, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος, MSc Εφαρμοσμένης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Κ.Ψ.Υ Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

14.00 «Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στο Κ.Ψ.Υ Χανίων. Η συμβολή της συμβουλευτικής . »

Ανδρέας Ματαλλιωτάκης, Ψυχολόγος , ΜSc Γνωσιακής –Συμπεριφοριστικής θεραπείας, με συμβουλευτικές δεξιότητες, Κ.Ψ.Υ Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

14:20 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συντονιστές:

Αργυρώ Κουμάκη, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρικής, Κ.Ψ.Υ Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Χανίων

Γιάννης Στρατιδάκης, Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Κινητή Μονάδα Ενηλίκων με Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κατ’ Οίκον Χανίων Κ.Ψ.Υ Χανίων

19.30 Προσέλευση

20.00 « Ανθρωποφαγικά λαϊκά παραμύθια και η ψυχοδυναμική τους προσέγγιση»

Αφήγηση: Νίκος Μπλαζάκης ,Καλλιτέχνης –Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Κ.Ψ.Υ Χανίων

Ανάλυση: Βύρωνας Λυκιαρδόπουλος, Ψυχίατρος , Δ/ντης Ε.Σ.Υ. Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων

Μουσική: Τσόγκα Μαριάννα – βιολοντσέλο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παράλληλες Δράσεις

9.30-11.00: «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι: Το δέντρο των συναισθημάτων»

Ψυχοεκπαιδευτική δράση της Κινητής Μονάδας ψυχικής υγείας, ενηλίκων παιδιών κ εφήβων του Κ.Ψ.Υ Χανίων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης Χανίων, κα Χρύσα Τερεζάκη και τις Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ60 1ης κ 2ης Ενότητας Χανίων, κα Αικατερίνη Αυγουστάκη και κα Φωτεινή Αλεξανδράκη αντίστοιχα, καθώς και τη σύμβουλο Ειδικής αγωγής κ Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κα Ελένη Γκιργκινούδη. Θα συμμετάσχει ακόμα εθελοντικά, η κ. Μαρία Σαρρή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, με εξειδίκευση στο παιδικό ιχνογράφημα. Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας απαρτίζεται από τους παρακάτω επαγγελματίες:

• Στέλλα Βασιλειάδου, Λογοθεραπεύτρια-Υποστήριξη γλωσσικής ανάπτυξης

• Γεωργία Διαμαντή, Εργοθεραπεύτρια –Υποστήριξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων

• Ελπινίκη Τσουρδαλάκη, Επισκέπτρια υγείας- Υποστήριξη αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολικό περιβάλλον

• Γεωργία Ματσαμάκη, Κοινωνική Λειτουργός- Υποστήριξη αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολικό περιβάλλον

• Αικατερίνη Ντούρα, Νοσηλεύτρια-Υποστήριξη της ευεξίας και προαγωγής καλών πρακτικών υγείας στη σχολική κοινότητα

• Μαριάννα Κατάκη, Επισκέπτρια Υγείας – Υποστήριξη αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολικό περιβάλλον

Η δράση είναι κλειστή για το ευρύ κοινό, καθώς θα υπάρχει συμμετοχή μόνο νηπιαγωγείων

Η ημερίδα αφιερώνεται στην ψυχίατρο, Ολυμπία Βεζυρέα-Μαντωνανάκη, η οποία απεβίωσε πρόσφατα. Το έργο που κοσμεί την αφίσα, είναι δικό της.