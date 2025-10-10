menu
Τοπικά

Ημερίδα για την «Ψυχική Υγεία σε Έναν Δυναμικά Μεταβαλλόμενο Κόσμο»

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2025, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (7η Υ.Πε. Κρήτης) και το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ευθύνης της, διοργανώνουν Ημερίδα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 με θέμα: «Ψυχική Υγεία σε Έναν Δυναμικά Μεταβαλλόμενο Κόσμο».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στο Δημοτικό Κτίριο Ανδρόγεω, με τις εργασίες να διεξάγονται στην αίθουσα “Μανόλης Καρέλλης” (Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος).
Στην αίθουσα θα εκτίθενται χειροτεχνίες και πίνακες ζωγραφικής των Δομών Ψυχικής Υγείας και παράλληλες δράσεις θα λάβουν χώρα στο Πολύκεντρο Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2, ισόγειο).
Σκοπός:
Η Ημερίδα στοχεύει στην ανάδειξη της Ψυχικής Υγείας ως θεμελιώδης πυλώνας της συνολικής ευημερίας του ανθρώπου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της σε περιόδους κοινωνικής ανασφάλειας, κρίσεων και αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η ενδελεχής διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Πολίτες στην πρόσβασή σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και η διαμόρφωση στρατηγικών για τη βελτίωση των προσφερόμενων Υπηρεσιών.
Στόχοι της Ημερίδας:

  • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση: Προαγωγή της ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης, της αποστιγματοποίησης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, απευθυνόμενη σε Πολίτες, Επαγγελματίες Υγείας και Φορείς.
  • Ανάλυση Προκλήσεων και Αναγκών: Καταγραφή των προκλήσεων και των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι Πολίτες, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
  • Ανάδειξη Καλών Πρακτικών: Παρουσίαση καλών πρακτικών και στρατηγικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο.
  • Ενίσχυση Συνεργασιών: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μη κυβερνητικών οργανισμών, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και προσβάσιμου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η παρουσία σας θα ήταν για εμάς ιδιαίτερη τιμή και θα συνεισέφερε σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ημερίδας και της κοινής μας προσπάθειας για την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στην Κρήτη».

