Ημερίδα για την οδική ασφάλεια στις Βουκολιές

Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 μ.μ., στην πλατεία Βουκολιών, με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Ομίλου Βουκολιών, τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά και τη συνεργασία της Τροχαίας Χανίων.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων Αντώνης Κρασουδάκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Οδική συμπεριφορά, πρόληψη και σεβασμός στη ζωή».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν επίσης βασικές αρχές ασφαλούς οδήγησης από στελέχη της Τροχαίας Χανίων, με έμφαση στη χρήση ζώνης ασφαλείας, την αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την τήρηση των ορίων ταχύτητας και τον σεβασμό προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.