Ημερίδα για την «Κρητική Χωροφυλακή» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Κρητική Χωροφυλακή, από την Τουρκοκρατία έως την Κρητική Πολιτεία» σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου στις 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ομιλητές:

– Μιχάλης Κλωνάρης, Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας – Ιστορικός Ερευνητής

– Γιώργος Λιμαντζάκης, Διδ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Φωτεινή Μουτσίδου, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Είσοδος ελεύθερη.