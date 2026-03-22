Ημερίδα για την καρδιολογία στα Χανιά

Επιστημονική ημερίδα με θέμα τις σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιολογία διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις

5.30 το απόγευμα, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο παλιό λιμάνι, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην επεμβατική καρδιολογία και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων .

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί πρόγραμμα βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για παιδιά, που υλοποιείται σε σχολικές μονάδες και στην κοινότητα, στο πλαίσιο δράσεων αγωγής υγείας και πρόληψης.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό.