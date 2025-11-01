menu
22 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ημερίδα για την ελληνική ζωγραφική στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Ηµερίδα µε θέµα «Αναγνώσεις εντός και εκτός δεδοµένων διαδροµών. Ελληνική ζωγραφική, 19ος & 20ός αιώνας», θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Σάββατο 1 Νοεµβρίου από τις 10:30 έως τις 14:00, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισµού, Έρευνας και Τεκµηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της έκθεσης «∆ιαδροµές στην τέχνη. Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος» που φιλοξενεί η ∆ηµοτική Πινακοθήκη έως και αύριο Κυριακή 2 Νοεµβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
Χαιρετισµοί: Γιάννης Γιαννακάκης (αντιδήµαρχος Πολιτισµού ∆ήµου Χανίων), Αλέξανδρος – Θεοχάρης Βαζάκας (αναπληρωτής καθηγητής, κοσµήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης)
Ανακοινώσεις:
– Παναγιώτης Ιωάννου, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Η βαριά σκιά της Σχολής του Μονάχου».
– Νίκος Πεγιούδης, επ. καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Θεωρίας Πολιτισµού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Ηθογραφία – ρεαλισµός – οριενταλισµός: η απεικόνιση του Άλλου στην ελληνική ζωγραφική».
– Κωνσταντίνος Πρώιµος, επ. καθηγητής Ιστορίας, Θεωρίας και Κριτικής της Αρχιτεκτονικής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, «“Των Γραικών ο καλός καιρός…” – Νεοελληνική ταυτότητα και ζωγραφική του 19ου αιώνα στη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος».
– Νίκος ∆ασκαλοθανάσης, καθηγητής Ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, «Λίγες σκέψεις µε αφορµή το έργο του Βάλια Σεµερτζίδη Συνεδρίαση χωρικών (1945-1946)»
– Χάρις Κανελλοπούλου, ∆ρ. ιστορικός τέχνης, επιστηµονική υπεύθυνη – επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος, «Γυναίκες εικαστικοί στη Συλλογή έργων τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκέψεις και επισηµάνσεις για την παρουσία τους στη Συλλογή».
Συντονισµός: ∆ηµήτρης Ανδρεαδάκης, καθηγητής Εικαστικών Τεχνών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum