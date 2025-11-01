Ημερίδα για την ελληνική ζωγραφική στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Ηµερίδα µε θέµα «Αναγνώσεις εντός και εκτός δεδοµένων διαδροµών. Ελληνική ζωγραφική, 19ος & 20ός αιώνας», θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Σάββατο 1 Νοεµβρίου από τις 10:30 έως τις 14:00, στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισµού, Έρευνας και Τεκµηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της έκθεσης «∆ιαδροµές στην τέχνη. Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος» που φιλοξενεί η ∆ηµοτική Πινακοθήκη έως και αύριο Κυριακή 2 Νοεµβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Χαιρετισµοί: Γιάννης Γιαννακάκης (αντιδήµαρχος Πολιτισµού ∆ήµου Χανίων), Αλέξανδρος – Θεοχάρης Βαζάκας (αναπληρωτής καθηγητής, κοσµήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης)

Ανακοινώσεις:

– Παναγιώτης Ιωάννου, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Η βαριά σκιά της Σχολής του Μονάχου».

– Νίκος Πεγιούδης, επ. καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Θεωρίας Πολιτισµού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Ηθογραφία – ρεαλισµός – οριενταλισµός: η απεικόνιση του Άλλου στην ελληνική ζωγραφική».

– Κωνσταντίνος Πρώιµος, επ. καθηγητής Ιστορίας, Θεωρίας και Κριτικής της Αρχιτεκτονικής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, «“Των Γραικών ο καλός καιρός…” – Νεοελληνική ταυτότητα και ζωγραφική του 19ου αιώνα στη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος».

– Νίκος ∆ασκαλοθανάσης, καθηγητής Ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, «Λίγες σκέψεις µε αφορµή το έργο του Βάλια Σεµερτζίδη Συνεδρίαση χωρικών (1945-1946)»

– Χάρις Κανελλοπούλου, ∆ρ. ιστορικός τέχνης, επιστηµονική υπεύθυνη – επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος, «Γυναίκες εικαστικοί στη Συλλογή έργων τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκέψεις και επισηµάνσεις για την παρουσία τους στη Συλλογή».

Συντονισµός: ∆ηµήτρης Ανδρεαδάκης, καθηγητής Εικαστικών Τεχνών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.