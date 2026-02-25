Ημερίδα για τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης

Ημερίδα για τα έξι μινωικά ανακτορικά κέντρα της Κρήτης και τη μεγάλη σημασία τους στη διαμόρφωση των οικουμενικών αξιών του μινωικού πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, ώρα έναρξης 13:00, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλη», στην οδό Ανδρόγεω, στο Ηράκλειο.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ετήσιου Σεμιναρίου Ξεναγών και διοργανώνεται από το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης και την Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές αφορμή για την πραγματοποίηση της ημερίδας είναι η ένταξη το έτος 2025 των έξι μινωικών ανακτορικών κέντρων (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος, Ζώμινθος και Κυδωνία) στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και τη μεγάλη τιμή και αναγνώριση που δέχτηκε η Κρήτη από την παγκόσμια κοινότητα. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ομιλίες για τα έξι μινωικά ανακτορικά κέντρα.

Για τον λόγο αυτό η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. διοργανώνει εκδρομή από τα Χανιά προς την πόλη του Ηρακλείου τη συγκεκριμένη ημέρα.

Το κόστος της εκδρομής είναι 30 ευρώ και περιλαμβάνει:

– Μεταφορά από και προς τα Χανιά.

– Ροφήματα και γλυκά – αλμυρά εδέσματα κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Ώρα αναχώρησης:

από Χανιά (από το Ρολόι) στις 9:00.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 697 450 9642 (Ευαγγελία Σερδάκη-Χιωτάκη).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– 13:00 έως 13:50 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Κνωσού

Ομιλητής: Κωστής Χρηστάκης, Δρ., Επιμελητής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κνωσό.

– 14:00 έως 14:50 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Φαιστού

Ομιλητής: Pietro Militello, Καθηγητής Προϊστορικής / Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στη Σικελία, Διευθυντής της Αρχαιολογικής Αποστολής της Φαιστού, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

– 15.00 έως 15.50 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων

Ομιλητής: Bastien Rueff, Δρ, Διευθυντής ερευνητικού προγράμματος στην «Αγορά» των Μαλίων, Γαλλική Σχολή Αθηνών.

– 16:20 έως 17:30 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Ζάκρου

Ομιλητές: Λευτέρης Πλάτων, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Προγράμματος Δημοσίευσης Ανακτόρου Ζάκρου.

Βασιλική Ζωγραφάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου

– 17:40 έως 19:00 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Ζωμίνθου

Ομιλήτριες: Περσεφόνη Ξυλούρη, Αρχαιολόγος, Συνεργάτιδα Συστηματικής Ανασκαφής Ζωμίνθου.

Μαρία Πατεράκη, Δρ, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

– 19:10-20:00 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Κυδωνίας

Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Δρ, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διευθύντρια Συστηματικής Ανασκαφής Μινωικής Κυδωνίας.

Στον χρόνο των ομιλιών περιλαμβάνεται και η συζήτηση, ενώ ανάμεσα στις ομιλίες θα πραγματοποιούνται διαλείμματα.

