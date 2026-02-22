Ημερίδα για καρδιακές παθήσεις στα Χανιά

Ημερίδα με θέμα «Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση» διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και

ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση», την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων .

Θα μιλήσουν ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ Χανίων Γιώργος Διακάκης, ο επιμελητής της ίδιας κλινικής Θοδωρής Σινάνης, η πνευμονολόγος – φυματιολόγος Ελένη Μιχελάκη και η παθολόγος – διαβητολόγος Αργυρώ Γκόγκου, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η φιλόλογος Γούλα Κανιτσάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.