Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων στον Πλατανιά

Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Φιλοζωική Δράση και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εξεύρεση οικογένειας για σκύλους και γάτες που φιλοξενούνται σε δομές του Δήμου.