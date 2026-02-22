Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων στον Πλατανιά

Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Φιλοζωική Δράση και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εξεύρεση οικογένειας για σκύλους και γάτες που φιλοξενούνται σε δομές του Δήμου.
Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.