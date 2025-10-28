Ηλιούπολη: Παραιτήθηκε ο Χαραλαμπίδης

Η Ηλιούπολη έκανε δεκτή σήμερα (28/10) την παραίτηση που υπέβαλε ο προπονητή της Απόστολου Χαραλαμπίδη, μόλις μετά δύο αγώνες στον πάγκο της, μία μέρα πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (29/10, 15:30) για το Κύπελλο Ελλάδας.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη έκανε δεκτή την παραίτηση του προπονητή, Απόστολου Χαραλαμπίδη. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του».

Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή προπονητή, στην Ηλιούπολη , καθώς στον πάγκο της έχουν καθίσει φέτος οι Στεφανίδης, Γκουτσίδης, Κουδούνης (υπηρεσιακός) και Μπαδήμας.

Η Ηλιούπολη είναι στην τελευταία θέση του Β’ ομίλου της Super League 2 με μόλις ένα βαθμό.