Ελλάδα

Ηλεκτροκίνητα περιπολικά για την Τροχαία Πατρών-Πύργου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εικόνες από ένα πιο…. οικολογικό μέλλον εκτυλίσσονται στην Ολυμπία Οδό με ηλεκτροκίνητα περιπολικά να εντάσσονται στο δυναμικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δημιούργησε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας.

Έτσι, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, διατέθηκαν 9 περιπολικά οχήματα MG4 Luxury με κινητήρα ισχύος 180kW, 350Nm ροπής και μπαταρία 77kW με αυτονομία κατά WLTP 520km στο νεοσύστατο τμήμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ακόμα 2 ανακριτικά οχήματα Peugeot E-Expert με κινητήρα ισχύος 100kW, 260Nm ροπής και μπαταρία 75kW με αυτονομία κατά WLTP 345km. Για τις ανάγκες φόρτισης των οχημάτων τοποθετήθηκαν δύο ταχυφορτιστές DC 120kW στον χώρο του κτιρίου της Τροχαίας στον Πύργο και AC φορτιστές 22kW στις χοάνες των διοδίων προς εξυπηρέτηση των οχημάτων της Τροχαίας όταν σταθμεύουν εκεί.

Πρόκειται για άλλη μια «πράσινη» πρωτοβουλία της Ολυμπίας Οδού, αφού η Παραχωρησιούχος εταιρία του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος -Πάτρα- Πύργος έχει τοποθετήσει σήμερα ταχυφορτιστές σε 3 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην κατεύθυνση προς Πάτρα και σε 5 ΣΕΑ στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καλύπτοντας τον ευρωπαϊκό στόχο για φορτιστές ανά 60χλμ. Παράλληλα, συνεχίζει το πρόγραμμα τοποθέτησης νέας γενιάς ηλεκτροφορτιστών στους χώρους στάθμευσης των ΣΕΑ με στόχο μέχρι το τέλος του έτους να υπάρχουν περισσότερες από 70 θέσεις φόρτισης στο τμήμα Ελευσίνα- Πάτρα.

Ηλεκτροκίνηση: ένα βήμα στο μέλλον

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την βιώσιμη μετακίνηση. Τα ηλεκτρικά οχήματα προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη -μειώνουν τις εκπομπές ρύπων, συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση, περιορίζουν τη ρύπανση και τον θόρυβο, και έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Στο ελληνικό πλαίσιο, η ηλεκτροκίνηση αναγνωρίζεται ως σημαντικός πυλώνας της πράσινης μετάβασης, έχοντας αναπτύξει μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του εθνικού κλιματικού νόμου, προγράμματα όπως το «Κινούμαι ηλεκτρικά» και θέτοντας στόχους για το 2025, 2030 και το 2050 σχετικά με τον εξηλεκτρισμό των οδικών υποδομών και την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης. Ο εξηλεκτρισμός του στόλου του δημοσίου τομέα αποτελεί στρατηγικό στόχο για ολόκληρη την Ευρώπη.

