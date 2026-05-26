Ηλεκτροακουστική Άνοιξη 2026 στο ΕΛΜΕΠΑ

Ηλεκτροακουστική Άνοιξη 2026 θα πραγματοποιηθεί στο ΕΛΜΕΠΑ και συγκεκριμένα στο Aμφιθέατρο Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (ΕΛΜΕΠΑ), Ρέθυμνο 29 και 30 Μαΐου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Η Ηλεκτροακουστική Άνοιξη είναι το ετήσιο (από το 2014) φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής μουσικής στο Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις από διάφορες τάσεις της ηλεκτροακουστικής / ακουσματικής μουσικής όπου παρουσιάζονται πρόσφατα αλλά και παλαιότερα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Tα έργα παίζονται με ορχήστρα ηχείων περιμετρικά του ακροατηρίου.

Η Ηλεκτροακουστική Άνοιξη 2026 περιλαμβάνει ένα ειδικό αφιέρωμα στον Ανδρέα Μνιέστρη, μια συναυλία με έργα της Βέλγικης Ομοσπονδίας Ηλεκτροακουστικ΄ς Μουσικής (FeBeMe) καθώς και έργα μελών της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (CIME/ICEM) και του Eλληνικού Συνδέσμου Συνθετών Hλεκτροακουστικής Mουσικής (ΕΣΣΗΜ). Συνολικά θα παρουσιασθούν έργα των Ανδρέα Μνιέστρη, Bruno Abt, Roelandt Luyten, Victor Outters, Sophie Delafontaine, Dirk Veulemans, Edmar Soria, Mario Mary, Jon Christopher Nelson, John Young, João Pedro Oliveira, Στέλιου Ζουμαδάκη, Σπύρου Πολυχρονόπουλου, Δημήτρη Μπαρνιά, Νικόλα Βαλσαμάκη και Κατερίνας Τζεδάκη.

Υπεύθυνοι του φεστιβάλ είναι ο Νικόλας Βαλσαμάκης και η Κατερίνα Τζεδάκη.

Ιστοσελίδα: https://mta.hmu.gr/drastiriotites/moysikes-ekdiloseis/ilektroakoystiki-anoixi-2026/

Πρόγραμμα Συναυλιών:

Παρασκευή 29 Mαίου

Edmar Soria – Post Anthropocene Record No. X.01 (2025) 10:17 [8 channel]

Mario Mary – Pedro en su Laberinto (2023) 10:10 [8 channel]

Jon Christopher Nelson – Toward the Event Horizon (2022) 09:01

John Young – Le Chant en Dehors (2022) 10:07 [8 channel]

João Pedro Oliveira – Pulses (2025) 08:54 [8 channel]

Bruno Abt – Keramikos – Rituel de l’Air (2024) 11:35 [8 channel]

Roelandt Luyten – Viscosités (2024)10:02 [8 channel]

Victor Outters – Pour lui prendre sa bague, ils lui ont cisaillé le doigt (2021) 09:30

Sophie Delafontaine – Bouffée (2024) 14:00

Dirk Veulemans – De Zandman (2007/2025) 09:54 [8 channel]

Σάββατο 30 Mαίου

Στέλιος Ζουμαδάκης – Alien Signals from my Freezer (2026) 07:11

Σπύρος Πολυχρονόπουλος – Feeling of Movement (2011) 04:41

Marta Domingues – A Cathartic Postcard (2024) 09:36 [8 channel]

Δημήτρης Μπαρνιάς – A Handful of Nothing (2026) 07:28 [4 channel]

Νικόλας Βαλσαμάκης – SpinDec (2026) 08:40 [8 channel]

Κατερίνα Τζεδάκη– ANS (2026) 13:00 [8 channel]

Ανδρέας Μνιέστρης – Μαγράδια τοις ρυϊνοίοις επέρρωγον (1986-87) 06:11

Ανδρέας Μνιέστρης, Simona Sarchi – Αόρατες Πόλεις – Μέρος 1ο (1999/2007) 30:38 [6 channel]

Ανδρέας Μνιέστρης – Ελεύθεροι Συνειρμοί: Ζούγκλα (2017) 03:45

Ανδρέας Μνιέστρης, Simona Sarchi – Naturae/Continua – Part II (2023) 09:43 [8 channel]