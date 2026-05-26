Ηλεκτροακουστική Άνοιξη 2026 στο ΕΛΜΕΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλεκτροακουστική Άνοιξη 2026 θα πραγματοποιηθεί  στο ΕΛΜΕΠΑ και συγκεκριμένα στο Aμφιθέατρο Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (ΕΛΜΕΠΑ), Ρέθυμνο 29 και 30 Μαΐου.

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Η Ηλεκτροακουστική Άνοιξη είναι το ετήσιο (από το 2014) φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής μουσικής στο Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις από διάφορες τάσεις της ηλεκτροακουστικής / ακουσματικής μουσικής όπου παρουσιάζονται πρόσφατα αλλά και παλαιότερα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Tα έργα παίζονται με ορχήστρα ηχείων περιμετρικά του ακροατηρίου.

Η Ηλεκτροακουστική Άνοιξη 2026 περιλαμβάνει ένα ειδικό αφιέρωμα στον Ανδρέα Μνιέστρη, μια συναυλία με έργα της Βέλγικης Ομοσπονδίας Ηλεκτροακουστικ΄ς Μουσικής (FeBeMe) καθώς και έργα μελών της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (CIME/ICEM) και του Eλληνικού Συνδέσμου Συνθετών Hλεκτροακουστικής Mουσικής (ΕΣΣΗΜ). Συνολικά θα παρουσιασθούν έργα των Ανδρέα Μνιέστρη, Bruno Abt, Roelandt Luyten, Victor Outters, Sophie Delafontaine, Dirk Veulemans, Edmar Soria, Mario Mary, Jon Christopher Nelson, John Young, João Pedro Oliveira, Στέλιου Ζουμαδάκη, Σπύρου Πολυχρονόπουλου, Δημήτρη Μπαρνιά, Νικόλα Βαλσαμάκη και Κατερίνας Τζεδάκη.

Υπεύθυνοι του φεστιβάλ είναι ο Νικόλας Βαλσαμάκης και η Κατερίνα Τζεδάκη.

Ιστοσελίδα: https://mta.hmu.gr/drastiriotites/moysikes-ekdiloseis/ilektroakoystiki-anoixi-2026/

Event: https://www.facebook.com/events/%CE%B5%CE%BC-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7-74133-%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-mta-hmu/electroacoustic-spring-2026/1851969005473152/

Πρόγραμμα Συναυλιών:

Παρασκευή 29 Mαίου

Edmar Soria – Post Anthropocene Record No. X.01 (2025) 10:17 [8 channel]
Mario Mary – Pedro en su Laberinto (2023) 10:10 [8 channel]
Jon Christopher Nelson – Toward the Event Horizon (2022) 09:01
John Young – Le Chant en Dehors (2022) 10:07 [8 channel]
João Pedro Oliveira – Pulses (2025) 08:54 [8 channel]

Bruno Abt – Keramikos – Rituel de l’Air (2024) 11:35 [8 channel]
Roelandt Luyten – Viscosités (2024)10:02 [8 channel]
Victor Outters – Pour lui prendre sa bague, ils lui ont cisaillé le doigt (2021) 09:30
Sophie Delafontaine – Bouffée (2024) 14:00
Dirk Veulemans – De Zandman (2007/2025) 09:54 [8 channel]

Σάββατο 30 Mαίου

Στέλιος Ζουμαδάκης – Alien Signals from my Freezer (2026) 07:11
Σπύρος Πολυχρονόπουλος – Feeling of Movement (2011) 04:41
Marta Domingues – A Cathartic Postcard (2024) 09:36 [8 channel]
Δημήτρης Μπαρνιάς – A Handful of Nothing (2026) 07:28 [4 channel]
Νικόλας Βαλσαμάκης – SpinDec (2026) 08:40 [8 channel]
Κατερίνα Τζεδάκη– ANS (2026) 13:00 [8 channel]

Ανδρέας Μνιέστρης – Μαγράδια τοις ρυϊνοίοις επέρρωγον    (1986-87) 06:11
Ανδρέας Μνιέστρης, Simona Sarchi – Αόρατες Πόλεις – Μέρος 1ο (1999/2007) 30:38 [6 channel]
Ανδρέας Μνιέστρης – Ελεύθεροι Συνειρμοί: Ζούγκλα    (2017) 03:45
Ανδρέας Μνιέστρης, Simona Sarchi – Naturae/Continua – Part II (2023) 09:43 [8 channel]

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

