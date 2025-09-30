Ηλεκτρικό scooter από τη SEAT

Το ηλεκτρικό σκούτερ MΟ 125 διαθέτει στην αγορά η SEAT. Το µοντέλο διαθέτει ισχυρό και οικονοµικό µε κινητήρα 7kw. Με την αυτονοµία των 137χιλιοµέτρων και την µέγιστη ταχύτητα των 95χλµ./ώρα αποτελεί ιδανική επιλογή fun to drive µέσα στην πόλη αλλά και έξω από αυτή. ∆ιαθέτει τρεις λειτουργίες οδήγησης Eco, City και Sport, για να µπορεί ο οδηγός να το προσαρµόσει στα δικά του δεδοµένα.

Ένα άλλο στοιχείο είναι η αποσπώµενη µπαταρία, η οποία διαθέτει ροδάκια και χερούλι, για την ακούραστη µεταφορά της ενώ µπορεί να φορτιστεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα. Ο 50λιτρος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισµα του οδηγού για δύο full face κράνη καθώς επίσης και για άλλα µικροαντικείµενα το καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε περίπτωση. Το αµιγώς ηλεκτρικό scooter της Seat µπορεί να αποκτηθεί µε 2.799 ευρώ.