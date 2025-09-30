menu
24.5 C
Chania
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Ηλεκτρικό scooter από τη SEAT

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το ηλεκτρικό σκούτερ MΟ 125 διαθέτει στην αγορά η SEAT. Το µοντέλο διαθέτει ισχυρό και οικονοµικό µε κινητήρα 7kw. Με την αυτονοµία των 137χιλιοµέτρων και την µέγιστη ταχύτητα των 95χλµ./ώρα αποτελεί ιδανική επιλογή fun to drive µέσα στην πόλη αλλά και έξω από αυτή. ∆ιαθέτει τρεις λειτουργίες οδήγησης Eco, City και Sport, για να µπορεί ο οδηγός να το προσαρµόσει στα δικά του δεδοµένα.
Ένα άλλο στοιχείο είναι η αποσπώµενη µπαταρία, η οποία διαθέτει ροδάκια και χερούλι, για την ακούραστη µεταφορά της ενώ µπορεί να φορτιστεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα. Ο 50λιτρος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισµα του οδηγού για δύο full face κράνη καθώς επίσης και για άλλα µικροαντικείµενα το καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε περίπτωση. Το αµιγώς ηλεκτρικό scooter της Seat µπορεί να αποκτηθεί µε 2.799 ευρώ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum