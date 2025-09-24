menu
Πολιτισμός

ΙΛΑΕΚ: Οι εκδηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης ανακοινώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις στα Χανιά για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2025:

-Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων.

-Κυριακή 12 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σταυρού Ακρωτηρίου με τα κηρυγμένα αρχαία λατομεία και τα σπήλαια του «Αγίου Όρους της Κρήτης». Ξενάγηση στο απολιθωμένο δάσος του Σταυρού με τον Καθηγητή ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Μανούτσογλου.

-Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Εκδήλωση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO». Ομιλήτρια η επίτιμη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διευθύντρια Ανασκαφών στον λόφο Καστέλλι και πρόεδρος της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.

-Δευτέρα 24 Νοεμβρίου: Μεγάλο Αρσενάλι. Διάλεξη της αρχαιολόγου και ερευνήτριας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βάννας Μαχαίρα με θέμα: «Τα γλυπτά του Ασκληπιείου της αρχαίας Λισού».

-Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Επίσκεψη στα Λαογραφικά Μουσεία του Αποκόρωνα: Γαβαλοχώρι, Κεφαλάς, Βάμος. Ξεναγός μας η αρχαιολόγος και διπλωματούχος ξεναγός Μαρία Ανδριανάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θα ακολουθήσουν λεπτομερείς ανακοινώσεις ανά περίπτωση. Ειδικά η επίσκεψη στην Οικία Θεοδωράκη έχει ήδη αναγγελθεί και επαναλαμβάνεται κι εδώ αναλυτικά, καθώς θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο:

Η ΙΛΑΕΚ σας προσκαλεί στην επίσκεψη που οργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη.

Η Οικία Θεοδωράκη, λιτή κατοικία με κήπο, τμήμα της οποίας χρονολογείται πιθανότατα στον 19ο αιώνα, βρίσκεται στη θέση «Πλακούρα» ή «Αλωνάκι» στον Γαλατά. Υπήρξε οικογενειακό καταφύγιο των Θεοδωράκηδων και χώρος ανάπαυσης και δημιουργικής αναγέννησης για τον Μίκη, την περίοδο 1949–1954, πριν από τις σπουδές του στο Παρίσι. Στον ίδιο χώρο, ο ποιητής και δημοσιογράφος Γιάννης Θεοδωράκης εμπνεύστηκε στίχους που μελοποιήθηκαν από τον αδελφό του, χαρίζοντας στην ελληνική μουσική διαχρονικά τραγούδια, όπως το «Χάθηκα» και το «Όμορφη Πόλη».
Η περιήγηση θα ξεκινήσει στις 11:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη»

