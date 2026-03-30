ΙΛΑΕΚ: Διάλεξη Μανώλη Σειραγάκη στο Πνευματικό Κέντρο

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Χανίων διοργανώνει διάλεξη του καθηγητή κ. Μανώλη Σειραγάκη με τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως σκηνοθέτης αρχαίου δράματος», την Τετάρτη 22 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (ώρα 19:00).

Ο Μανώλης Σειραγάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθύνει το Εργαστήριο Θεάτρου – Κινηματογράφου – Μουσικής του Τμήματος Φιλολογίας και το Φεστιβάλ Αντίβαρο (2016-2026) στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου εκπονείται η μαζικότερη δράση σύνδεσης του Πανεπιστημίου με το νησί που το φιλοξενεί, τα σεμινάρια διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών μουσικών οργάνων με 1500 συμμετέχοντες σε τέσσερις νομούς, το οποίο υιοθέτησε η Εθνική Λυρική Σκηνή το 2025. Ο καθηγητής Μ. Σειραγάκης πραγματοποίησε συστηματική έρευνα δώδεκα χρόνων πάνω στην αινιγματική μορφή του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου, που αποκρυσταλλώθηκε σ’ ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως σκηνοθέτης αρχαίου δράματος».

Ο ομιλητής θα σταθεί σε τρεις από τους βασικότερους σταθμούς της αναγεννητικής προσπάθειας του πρωτοπόρου καλλιτέχνη, σε τρεις εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους τόπους: πρώτα τη Βιέννη των λογοτεχνικών καφενείων του τέλους του 19ου αι., η οποία συγκέντρωνε μερικά από τα δυναμικότερα πνεύματα και τις πιο μοντέρνες ιδέες για την εποχή (Χέρμαν Μπαρ, Σίγκμουντ Φρόυντ, Ούγκο Χόφμανσταλ, Άρθουρ Σνίτσλερ, Γκούσταβ Μάλερ, Γκούσταβ Κλιμτ και πλήθος άλλοι). Ο 20ός αιώνας για όλη την Ευρώπη στηρίχτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ζυμώσεις που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Έπειτα στην Αθήνα της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, με την προσπάθεια του Χρηστομάνου να αναμορφώσει το νεοελληνικό θέατρο της εποχής του τόσο στο πεδίο της συγγραφής όσο και στο πεδίο της παράστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στο αρχαίο δράμα.

Τέλος, ο Μ. Σειραγάκης θα παρουσιάσει πολλά στοιχεία που έρχονται για πρώτη φορά στο φως για τη σχέση του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου με το νησί μας και σχετίζονται αφενός με την Κρήτη των μεγάλων αγώνων για την ανεξαρτησία και την ένωση με την Ελλάδα και αφετέρου με την Κρήτη των μεγάλων αρχαιολογικών ανακαλύψεων μέσω των ανασκαφών στην Κνωσό και σε άλλα σπουδαία μινωικά ανάκτορα, οι οποίες έφεραν στο φως έναν μοναδικό πολιτισμό που έμελλε να επηρεάσει βαθιά την ιστορική συνείδηση αλλά και τις τέχνες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην παρουσίαση της έρευνας θα συμβάλει και η κ. Άννα Τζανιδάκη, Δρ. Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνήτρια της ιστορίας του θεάτρου στην Κρήτη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.