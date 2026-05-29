Ικανοποιημένος ο Όμιλος IKOS από το έργο στην Κίσσαμο

Συστήματα αφαλάτωσης αν προκύψει ζήτημα με το νερό, έχει έτοιμη η μονάδα ΙΚΟS στην Κίσσαμο, όπως τόνισε ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης ιδρυτής του ομίλου SANI/IKOS. Ερωτηθείς ειδικά για τις αυξημένες ανάγκες που θα έχει μια τέτοια μονάδα σε μια περιοχή με ζητήματα αναφορικά με τη διαχείριση του νερού ο κ. Ανδρεάδης παρατήρησε πως το ΙΚΟS καταναλώνει “μόνο 150 κυβικά νερό την ημέρα”. Τόνισε έπειτα πως “έχουμε βοηθήσει πολύ με επενδύσεις και όπου χρησιμοποιούνταν νερό πόσιμο για αρδεύσεις, χρησιμοποιείται πλέον αρδευτικό νερό. Ο όγκος νερού που χρησιμοποιείται είναι πολύ λιγότερος από αυτός που σπαταλούνταν. Επιπλέον, έχουμε έτοιμα συστήματα αφαλάτωσης , αν κάποια στιγμή χρειαστεί θα πάρουμε από εκεί.” Εκτίμησε μάλιστα πως “το νερό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Με ένα, ενάμιση ευρώ το κυβικό μπορείς να πάρεις νερό από τη θάλασσα και να το αφαλατώσεις .Είναι πλάνη ότι το νερό τελειώνει, το νερό πρέπει να παρθεί από άλλες πηγές”.

Στη συνέχεια είπε πως από τους 750 εργαζόμενους περίπου οι μισοί είναι ντόπιοι , το 80% των προϊόντων είναι από την τοπική παραγωγή και “όχι μόνο είναι πιο νόστιμο αλλά και πιο οικονομικά. Αυτό που μας έχει μείνει είναι η αυθεντικότητα και η προοδευτικότητα των ντόπιων ανθρώπων που αγκάλιασαν αυτό το project. Ποτέ σε κανένα μέρος της Μεσογείου δεν είδα τόσο πολύ θετική ενέργεια από όλους τις τοπικές; κοινωνίας, του φορείς, τις υπηρεσίες τους απλούς ανθρώπους πάνω από όλα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και δείχνει τη δυναμική του νησιού και πόσο αγαπούν τον τόπο τους”.