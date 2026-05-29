menu
27.4 C
Chania
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ικανοποιημένος ο Όμιλος IKOS από το έργο στην Κίσσαμο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Συστήματα αφαλάτωσης αν προκύψει ζήτημα με το νερό, έχει έτοιμη η μονάδα ΙΚΟS στην Κίσσαμο, όπως τόνισε ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης ιδρυτής του ομίλου SANI/IKOS. Ερωτηθείς ειδικά για τις αυξημένες ανάγκες που θα έχει μια τέτοια μονάδα σε μια περιοχή με ζητήματα αναφορικά με τη διαχείριση του νερού ο κ. Ανδρεάδης παρατήρησε πως το ΙΚΟS καταναλώνει “μόνο 150 κυβικά νερό την ημέρα”. Τόνισε έπειτα πως “έχουμε βοηθήσει πολύ με επενδύσεις και όπου χρησιμοποιούνταν νερό πόσιμο για αρδεύσεις, χρησιμοποιείται πλέον αρδευτικό νερό. Ο όγκος νερού που χρησιμοποιείται είναι πολύ λιγότερος από αυτός που σπαταλούνταν. Επιπλέον, έχουμε έτοιμα συστήματα αφαλάτωσης , αν κάποια στιγμή χρειαστεί θα πάρουμε από εκεί.” Εκτίμησε μάλιστα πως “το νερό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Με ένα, ενάμιση ευρώ το κυβικό μπορείς να πάρεις νερό από τη θάλασσα και να το αφαλατώσεις .Είναι πλάνη ότι το νερό τελειώνει, το νερό πρέπει να παρθεί από άλλες πηγές”.
Στη συνέχεια είπε πως από τους 750 εργαζόμενους περίπου οι μισοί είναι ντόπιοι , το 80% των προϊόντων είναι από την τοπική παραγωγή και “όχι μόνο είναι πιο νόστιμο αλλά και πιο οικονομικά. Αυτό που μας έχει μείνει είναι η αυθεντικότητα και η προοδευτικότητα των ντόπιων ανθρώπων που αγκάλιασαν αυτό το project. Ποτέ σε κανένα μέρος της Μεσογείου δεν είδα τόσο πολύ θετική ενέργεια από όλους τις τοπικές; κοινωνίας, του φορείς, τις υπηρεσίες τους απλούς ανθρώπους πάνω από όλα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και δείχνει τη δυναμική του νησιού και πόσο αγαπούν τον τόπο τους”.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum