ΙΚ Μπόλτον Στοκχόλμης: «Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η φιλοξενία της ΕΑΧ Χανιά»

»Τα κορίτσια της Σουηδικής ομάδας χάντμπολ δηλώνουν ενθουσιασμένα από τη παρουσία τους στην Κρήτη μετά την πρόσκληση της ΕΑΧ Χανιά

Ολοκληρώθηκε χθες η φιλοξενία της σουηδικής ΙΚ Bolton Stockholm από την ΕΑΧ Χανιά και η εκ των προπονητών της ομάδας Therése Larsson δίνει το στίγμα του συλλόγου από την πρωτεύουσα της Σουηδίας ενώ δηλώνει και την μοναδική εμπειρία που έζησαν τόσο με τη γνωριμία με την πόλη μας όσο και με το γεγονός ότι για πρώτη φορά έπαιξαν πάνω στην άμμο μπιτς χάντμπολ.

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Οπως επισημαίνει:

«Η IK Bolton F09 είναι μια κλασική ομάδα χάντμπολ από τη Στοκχόλμη. Τα κορίτσια γεννήθηκαν το 2009. Η ομάδα αποτελείται από περίπου 20 κορίτσια. Η ομάδα αντανακλά ένα καλό ομαδικό πνεύμα και ισχυρή θέληση όπου δεν τα παρατάμε ποτέ» για να προσθέσει για τον σκοπό του ταξιδιού:

«Τα κορίτσια της IK Bolton έλαβαν μια συναρπαστική πρόσκληση να ταξιδέψουν στην Κρήτη για να συναντηθούν σε μία μοναδική ανταλλαγή χάντμπολ. Η ιδέα του ταξιδιού μας είναι να δώσουμε στους νέους μας την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους φίλους, να βιώσουν μια άλλη κουλτούρα και να εξελιχθούν ως παίκτριες. Η ανταλλαγή είναι κάτι περισσότερο από απλό χάντμπολ. Μέσα από συναντήσεις μεταξύ συλλόγων και νέων, δημιουργούνται νέες φιλίες και εμπειρίες που εκτείνονται πολύ πέρα από το επίπεδο του χάντμπολ»

Κάτι που επιτεύχθηκε και με το παραπάνω όπως τονίζει: «Το ταξίδι στα Χανιά θα είναι μια ανάμνηση για μια ζωή για τα κορίτσια μας και δείχνει πώς ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους πέρα από τα σύνορα. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που η Ελπίδα (σσ Μπιτχαβά) μας κάλεσε εδώ. Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι παρόμοιο και ο συνδυασμός χάντμπολ στην παραλία και χάντμπολ ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Θα επιστρέψουμε!» καταλήγει η Σουηδή προπονήτρια της Bolton η οποία αναχωρεί σήμερα το πρωί.

Και επειδή συχνά γίνονται ανάλογες διεθνείς ανταλλαγές χάντμπολ ανάμεσα στη χανιώτικη ομάδα με συλλόγους από την Ευρώπη ήδη προγραμματίζεται να υπάρξει ανάλογη επίσκεψη και των αθλητριών της ΕΑΧ Χανιά στη Σουηδία. Οχι όμως σύντομα καθώς στο άμεσο μέλλον και τον ερχόμενο Αύγουστο (12-17/8) υπάρχει η επίσκεψη του χανιώτικου συλλόγου στο Αμβούργο της Γερμανίας στο πλαίσιο της ίδιας λογικής όπως τονίζει η υπεύθυνη της ομάδας Ελπίδα Μπιτχαβά. Μάλιστα πρόκειται για την δεύτερη ομάδα από το Αμβούργο με την οποία θα υπάρξει ανταλλαγή καθώς η πρώτη ήταν δύο χρόνια πριν.

ΙΚ ΜΠΟΛΤΟΝ

Αθλήτριες:

Rahma Nyberg

Majken Larsson

Hanna Lundborg

Mary Archer

Hanna Lundborg

Della Robertsson

Opdal Ines Arnberg

Britta Spala

Viola Rundbladh

Nova Lenngren

Siri Fox

Προπονητές:

Therése Larsson

Tomas Pellbjer

Maria Lenngren

ΕΑΧ ΧΑΝΙΑ

Αθλήτριες:

Μαρίνα Βασιλείου

Αγάπη-Γωγώ Κτενιαδάκη

Μαρία Καρατζάκη

Μαρία Μπέλλου

Ζωή Κατζουράκη

Μαρία Κανελάκη

Ιουλία Μομπίλου

Μελίνα Ποδίλια

Κωνσταντίνα Μιχάκη

Ελένη Κοτσιφάκη

Μαριάννα Πεταλά

Στέλλα Καλαρύτη

Ελένη Καλαρύτη

Προπονητής:

Στέφανος Κοκολοδημητράκης