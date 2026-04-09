«Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωµένον· ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε»

(Μαρκ. 16:6).

Φωτόµορφα και ευλογηµένα τέκνα της Εκκλησίας µας,

«Εορτήν εορτών και πανήγυριν πανηγύρεων» ονοµάζει ο Άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός το Άγιο Πάσχα, την Ανάσταση, που µας αξιώνει η αγάπη του Χριστού µας να εορτάζουµε και φέτος. Το γεγονός της Αναστάσεως γίνεται σηµαία θριάµβου. Πάνω σ αὐτό στηρίζεται η Εκκλησία του Χριστού. «Το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγµα» διαλύει την ζοφερή ατµόσφαιρα της απογοητεύσεως, του φόβου και της θλίψεως. «Χριστός εκ νεκρών εγήγερται». Οι ελπίδες αναζωογονούνται. Η κατήφεια παραχωρεί την θέση της στην χαρά. Ο φόβος και το σκοτάδι διαλύονται από το Ανέσπερο Φως του κενού Μνηµείου του Χριστού µας. Η ελπίδα ανασταίνεται.

Η ζωή µας γίνεται αισθητή από την ελπίδα. Υπό αυτήν την προοπτική κανένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι µία µάταιη και καταδικασµένη εκ των προτέρων ύπαρξη. «Αν αναστηθήκατε µαζί µε τον Χριστό», µας λέει ο Απόστολος Παύλος, «τότε αγωνιστείτε γι’ αυτά που είναι επάνω», εκεί που είναι ο Χριστός. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι χρειάζεται να ζούµε αδιαφορώντας για την ζωή και τις ανάγκες της. Το αντίθετο. Σηµαίνει ότι ο αγώνας της ζωής µας χρειάζεται να είναι αγώνας ποιοτικός. Αγώνας για την δικαιοσύνη, την αγάπη, την ελευθερία και την αλήθεια. Αγώνας δηλαδή που θα µας ελευθερώνει από το αυτοείδωλό µας και από ο,τι µας κλείνει στον εαυτό µας και θα πλαταίνει την καρδιά και τον νου µας. Γιατί, όπως σηµειώνει και ο µακάριος Γέροντας Βασίλειος, Προηγούµενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων: «Είναι άρρωστος ο δυνατός που δεν αγαπά και αυτοκαταδικάζεται αυτός που δεν αντέχει τον άλλον». Τα πάντα χρειάζεται να τα βλέπουµε στην ζωή µας και να ζούµε την ζωή µας υπό το φως του πρωινού του Πάσχα, της Αναστάσεως, καθώς Εκείνος, ο αναστάς Κύριος, είναι, εν τέλει, ο Κύριος και ο Κριτής του κόσµου και της ιστορίας.

Στον πληγωµένο και κατακερµατισµένο κόσµο που ζούµε, σε εποχές όπου οι άνθρωποι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι µπερδεµένοι, ταραγµένοι, φοβισµένοι και ανήσυχοι, η Εκκλησία του Χριστού µας καλεί να ζήσουµε την Ανάσταση του Χριστού. Να ζήσουµε την χαρά της Αναστάσεως, που είναι η µοναδική αναίρεση του θανάτου, η µοναδική καταξίωση του ανθρώπου, καθώς η Ανάσταση του Χριστού είναι πηγή ανεξάντλητης δύναµης• δύναµης που µας κρατά όρθιους και δυνατούς, πέρα από κάθε δυσκολία, πέρα από κάθε εµπόδιο, πέρα από κάθε κρίση. Γεµίζει φως και νόηµα την πορεία του ανθρώπου, και καλεί, µε το στόµα του υµνωδού, τον κάθε έναν από εµάς προσωπικά µε την πρόσκληση: «∆εύτε λάβετε φως, εκ του ανεσπέρου Φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών».

Γιατί, όπως γράφει και ο Ντοστογιέφσκυ: «…δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ και πιο τέλειο από τον Χριστό. Κι αν ο Χριστός είναι το πιο βαθύ και τέλειο αγαθό, τότε δεν µπορεί παρά να είναι και η πιο µεγάλη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Γιατί στον Χριστό, ως Θεό, ταυτίζεται το απόλυτο αγαθό και η απόλυτη αλήθεια, όπως ταυτίζεται και η απόλυτη οµορφιά». Μέσα σε αυτήν την οµορφιά και την χαρά της Αναστάσεως, ας διερωτηθούµε, αγαπηµένα παιδιά της Εκκλησίας µας: Αλήθεια, πόσοι από εµάς, στις προκλήσεις των καιρών, στην φυλακή της µονώσεώς µας, στην σκλαβιά της καταναλώσεως, του καιροσκοπισµού και του ατοµισµού, απαντούµε µε τα λόγια του Σολζενίτσυν: «Όταν η σκέψη µου παραπαίει, κλονισµένη από την αµφιβολία, όταν το πνεύµα λιποψυχεί, όταν οι πιο έξυπνοι δε βλέπουν πιο πέρα από το βράδυ και δε ξέρουν τι θα κάνουν το πρωί τότε, Κύριε, µου στέλνεις την φωτεινή Σου σιγουριά: Εσύ υπάρχεις κι Εσύ θα φροντίσεις να µην κλείσουν όλοι οι δρόµοι του Καλού».

Σε αυτό, λοιπόν, το σκοτάδι που γεννά η αµαρτία, καθώς η χαρά µας διαφεύγει και χάνουµε το θάρρος µας, έχουµε ανάγκη να ανοίξουµε τις καρδιές µας και να αφήσουµε τον Χριστό να λάµψει. Να µας καταυγάσει µε το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεώς Του, καθώς, όπως αναφέρει και ο µακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου κυρός Παύλος: «∆ύο επιλογές µας έµειναν: Η θα σταυρώσουµε τον εγωισµό και τον φόβο που γεννάει, για να µπορέσουµε να φθάσουµε στην Ανάσταση της αγάπης του Χριστού η θα σταυρώνουµε τους άλλους, νοµίζοντας ότι θα ζήσουµε εµείς».

Ο Χριστός όµως Ανέστη! Εµείς θα αναστηθούµε;;

Καλή Ανάσταση!!!

∆ιάπυρος προς Θεόν Αναστάντι ευχέτης πάντων υµών