menu
23.4 C
Chania
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

IFFHS: Το πρωτοφανές κατόρθωμα της Αυστρίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Πρωτοφανές κατόρθωμα επιτεύχθηκε από τους παίκτες της εθνικής Αυστρίας στον χθεσινό (9/10) αγώνα με το Σαν Μαρίνο (10-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.
Και οι 10 παίκτες γηπέδου της αρχικής ενδεκάδας, όλοι εκτός του τερματοφύλακα, συνέβαλαν σε γκολ (είτε σκόραραν είτε έδωσαν ασίστ), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).
Εκτός από τους βασικούς, και οι αναπληρωματικοί της Αυστρίας είχαν κάποια συμμετοχή (1 γκολ και 2 ασίστ).

O σχετικός πίνακας:

Γκολ Ασίστ

1. Μάρκο Αρναούτοβιτς 4

2. Στέφαν Πος 2 1

3. Ρομάνο Σμιντ 1 1

4. Κόνραντ Λάιμερ 1

5. Μίχαελ Γκρέγκοριτς 1

6. Μάρτσελ Ζάμπιτζερ 2

7. Νταβίντ Αλάμπα 1

8. Αλεξάντερ Πρας 1

9. Νίκολας Ζάιβαλντ 1

10. Κέβιν Ντάνσο 1

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum