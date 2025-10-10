IFFHS: Το πρωτοφανές κατόρθωμα της Αυστρίας

Πρωτοφανές κατόρθωμα επιτεύχθηκε από τους παίκτες της εθνικής Αυστρίας στον χθεσινό (9/10) αγώνα με το Σαν Μαρίνο (10-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Και οι 10 παίκτες γηπέδου της αρχικής ενδεκάδας, όλοι εκτός του τερματοφύλακα, συνέβαλαν σε γκολ (είτε σκόραραν είτε έδωσαν ασίστ), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Εκτός από τους βασικούς, και οι αναπληρωματικοί της Αυστρίας είχαν κάποια συμμετοχή (1 γκολ και 2 ασίστ).

O σχετικός πίνακας:

Γκολ Ασίστ

1. Μάρκο Αρναούτοβιτς 4

2. Στέφαν Πος 2 1

3. Ρομάνο Σμιντ 1 1

4. Κόνραντ Λάιμερ 1

5. Μίχαελ Γκρέγκοριτς 1

6. Μάρτσελ Ζάμπιτζερ 2

7. Νταβίντ Αλάμπα 1

8. Αλεξάντερ Πρας 1

9. Νίκολας Ζάιβαλντ 1

10. Κέβιν Ντάνσο 1