∆ιεθνής διάκριση για τα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη – Μητέρα

∆ιεθνή διάκριση απέσπασαν τα Εκπαιδευτήρια Μαυροµατάκη–Μητέρα, καθώς συµµετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Μαθηµατικά µέσα από τη Μουσική και τη ∆ηµιουργική Κίνηση» (Mathematics through Music and Creative Movement), το οποίο τιµήθηκε µε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόµου ∆ιδασκαλίας.

Πρόκειται για µία σπουδαία αναγνώριση που αναδεικνύει την καινοτοµία της ελληνικής εκπαίδευσης και το όραµα των χανιώτικων εκπαιδευτηρίων.

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε την περίοδο 2021–2024 στο πλαίσιο του Erasmus+, µε συντονιστή τη σχολή χορού Viksjöforsbaletten από τη Σουηδία και µε τη συµµετοχή σχολείων και φορέων από τη Σουηδία, την Κύπρο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα Εκπαιδευτήρια Μαυροµατάκη–Μητέρα.

Στόχος ήταν η δηµιουργία γόνιµων συνδέσεων ανάµεσα στα µαθηµατικά και τη µουσική, την κίνηση αλλά και τη γλώσσα, ώστε η διδασκαλία να αποκτήσει περισσότερο βιωµατικό και δηµιουργικό χαρακτήρα.

Μέσα από την πρωτότυπη µεθοδολογία του προγράµµατος, οι µαθητές γνώρισαν έννοιες όπως η προπαίδεια και τα κλάσµατα µε τη βοήθεια χορού στον πάγο, χορευτικών δρώµενων ή ακόµη και σκι, ενώ η διδασκαλία εµπλουτίστηκε µε παιχνίδι, µουσικό ρυθµό και κινητικές δραστηριότητες. ∆ηµιουργήθηκαν γλωσσάρια σε ελληνικά, αγγλικά και σουηδικά, τα οποία αξιοποιούνται ήδη σε σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας.

Σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσε και η ενεργή συµµετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, που στήριξαν τις δράσεις, ενισχύοντας τη διάχυση των αποτελεσµάτων και πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο του έργου.

Όπως επισηµαίνει η ιδιοκτήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μαριάννα Μαυροµατάκη, η βράβευση µε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόµου ∆ιδασκαλίας υπογραµµίζει την αξία της συνεργασίας και της διαθεµατικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, ανοίγοντας τον δρόµο για περισσότερα δηµιουργικά προγράµµατα που ενώνουν επιστήµες και τέχνες.

Με αφορµή τη διάκριση, ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Κωνσταντίνος Μανωλάκης και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξέφρασαν τη χαρά και την υπερηφάνειά τους για την επίτευξη αυτού του στόχου, τονίζοντας ότι το σχολείο συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας, µε επίκεντρο την αγάπη, τη φροντίδα και τη δηµιουργικότητα για κάθε µαθητή.

Εκδήλωση για την ψυχική υγεία στα Χανιά

Με αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρόνων από το κλείσιµο του Ψυχιατρείου στα Χανιά, διοργανώνεται εκδήλωση µε θέµα «Το µέλλον της Ψυχικής Υγείας» το Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου, στις 19.00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Στην εκδήλωση θα µιλήσουν οι ψυχίατροι Θόδωρος Μεγαλοικονόµου, Γιώργος Κοκκινάκος και Βασίλης Κούδας (ΠΑΓΝΗ), ο καθηγητής του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Μανώλης Τζανάκης, η ειδικευόµενη Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Ερασµία Μπουλιτσάκη, καθώς και η ψυχολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, Ελένη Τάκη.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από παρεµβάσεις και µουσικό πρόγραµµα µε απαγγελία ποίησης, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη συζήτηση για την πορεία της ψυχιατρικής φροντίδας και τις προοπτικές που ανοίγονται για την ψυχική υγεία στην Κρήτη.