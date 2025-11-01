∆ιεθνές συνέδριο για τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό στα Χανιά

Το 2ο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Οπτικοακουστικός – Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός. Θέαση – Κριτική προσέγγιση – ∆ηµιουργία» θα φιλοξενηθεί από 26 έως 29 Μαρτίου 2026 στα Χανιά, όπως ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων (Chania Film Festival – CFF).

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του CFF:

https://chaniafilmfestival.com/oakg/oakg-2026

Στο µεταξύ, κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ΠΕΚ – Πυξίδα της Πόλης, για λογαριασµό του Φεστιβάλ, τα Πρακτικά του 1ου ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο: «Οπτικοακουστικός – Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός. Θέαση – Κριτική προσέγγιση – ∆ηµιουργία», το οποίο διοργανώθηκε από το CFF, µε τη συνέργεια πανεπιστηµιακών σχολών και φορέων, και πραγµατοποιήθηκε στα Χανιά στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2024.

Τα Πρακτικά, διαθέσιµα τόσο σε ψηφιακή µορφή (750 σελίδες) όσο και σε έντυπη µορφή (2 τόµοι), περιλαµβάνουν τις κεντρικές οµιλίες, τις εισηγήσεις των συνέδρων και τις περιγραφές των βιωµατικών εργαστηρίων. Τα κείµενα υπογράφουν ακαδηµαϊκοί, επιστήµονες-ερευνητές, καλλιτέχνες-δηµιουργοί, επαγγελµατίες του χώρου της οπτικοακουστικής έκφρασης, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές.

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά σε ψηφιακή µορφή εδώ:



Μπορείτε να παραγγείλετε την έντυπη µορφή από το e-shop.